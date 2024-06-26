https://ria.ru/20240626/shkolniki-1955691743.html

Гладков обсудил с Фальковым прием белгородских школьников в российские вузы

Гладков обсудил с Фальковым прием белгородских школьников в российские вузы - РИА Новости, 26.06.2024

Гладков обсудил с Фальковым прием белгородских школьников в российские вузы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и обсудил вопросы приема белгородских... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T19:55

2024-06-26T19:55

2024-06-26T19:55

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

валерий фальков

белгород

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БЕЛГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и обсудил вопросы приема белгородских школьников в вузы, распределение иностранных абитуриентов в белгородский госуниверситет и капремонт общежитий и объектов высшего образования региона, сообщила пресс-служба правительства области. "Губернатор Вячеслав Гладков на встрече обратился к министру Фалькову с тем, чтобы на всех белгородских выпускников распространялись особенности при поступлении в российские вузы по программам высшего образования – бакалавриата и специалитета", - говорится в сообщении. Кроме того, на встрече обсудили распределение иностранных абитуриентов в белгородский госуниверситет. На 2024-2025 учебный год министерством науки и высшего образования РФ выделено 100 бюджетных мест для обучения иностранных граждан по дополнительным общеобразовательным программам довузовской подготовки. На сегодняшний день уже поступило порядка 57 заявок от абитуриентов, которые выбрали для обучения именно подготовительный факультет НИУ "БелГУ". На встрече было отмечено, что руководство вуза готово в полной мере обеспечить надлежащее качество обучения и безопасность абитуриентов, поэтому нет необходимости перераспределять их в вузы других регионов. Также сообщается, что губернатор и министр на встрече договорились о том, что в Белгородской области будут поддержаны все поданные заявки на капремонт и оснащение общежитий белгородского госуниверситета в 2025-2030 годах. Например, будет завершен комплексный капремонт четвертого общежития НИУ "БелГУ". Работы в одном из двух корпусов выполняются за счет средств федеральной субсидии, выделенной Минобрнауки России. Также капитально отремонтируют объект культурного наследия "Здание бывшего железнодорожного вокзала Белгород – Сумская" для использования его в научно-образовательной деятельности. Дополнительно восстановят и оздоровительный комплекс "Нежеголь" в Титовке Шебекинского округа. К работам приступят при наступлении стабильной оперативной обстановки в муниципалитете.

https://ria.ru/20240617/gladkov-1953427844.html

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белгородская область

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вячеслав гладков, белгородская область, валерий фальков, белгород