https://ria.ru/20240626/shakhnazarov-1955524854.html
На Украине возбудили дело против Карена Шахназарова
На Украине возбудили дело против Карена Шахназарова - РИА Новости, 26.06.2024
На Украине возбудили дело против Карена Шахназарова
Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале о возбуждении уголовного дела против российского кинорежиссера Карена Шахназарова, ему инкриминируют... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:09
2024-06-26T11:09
2024-06-26T11:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале о возбуждении уголовного дела против российского кинорежиссера Карена Шахназарова, ему инкриминируют публичную поддержку военной операции РФ против Киева."При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора предъявлено подозрение российскому кинорежиссеру, руководителю государственного киноконцерна", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что ему вменяют в вину оправдание СВО.Имени фигуранта в ведомстве не называют, однако по сопровождающей публикацию фотографии понятно, что речь идет о Шахназарове. По данным следствия, он систематически выражал свою позицию в поддержку спецоперации России и тем самым "формировал общественное мнение".Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20240624/kadyrov-1955189254.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Украине возбудили дело против Карена Шахназарова
Генпрокуратура Украины возбудила дело против Карена Шахназарова