https://ria.ru/20240626/shakhnazarov-1955524854.html

На Украине возбудили дело против Карена Шахназарова

На Украине возбудили дело против Карена Шахназарова - РИА Новости, 26.06.2024

На Украине возбудили дело против Карена Шахназарова

Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале о возбуждении уголовного дела против российского кинорежиссера Карена Шахназарова, ему инкриминируют... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:09

2024-06-26T11:09

2024-06-26T11:30

специальная военная операция на украине

украина

карен шахназаров

россия

служба безопасности украины

в мире

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале о возбуждении уголовного дела против российского кинорежиссера Карена Шахназарова, ему инкриминируют публичную поддержку военной операции РФ против Киева."При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора предъявлено подозрение российскому кинорежиссеру, руководителю государственного киноконцерна", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что ему вменяют в вину оправдание СВО.Имени фигуранта в ведомстве не называют, однако по сопровождающей публикацию фотографии понятно, что речь идет о Шахназарове. По данным следствия, он систематически выражал свою позицию в поддержку спецоперации России и тем самым "формировал общественное мнение".Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20240624/kadyrov-1955189254.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, карен шахназаров, россия, служба безопасности украины, в мире