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На Украине возбудили дело против Карена Шахназарова - РИА Новости, 26.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:09 26.06.2024 (обновлено: 11:30 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/shakhnazarov-1955524854.html
На Украине возбудили дело против Карена Шахназарова
На Украине возбудили дело против Карена Шахназарова - РИА Новости, 26.06.2024
На Украине возбудили дело против Карена Шахназарова
Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале о возбуждении уголовного дела против российского кинорежиссера Карена Шахназарова, ему инкриминируют... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:09
2024-06-26T11:30
специальная военная операция на украине
украина
карен шахназаров
россия
служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале о возбуждении уголовного дела против российского кинорежиссера Карена Шахназарова, ему инкриминируют публичную поддержку военной операции РФ против Киева."При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора предъявлено подозрение российскому кинорежиссеру, руководителю государственного киноконцерна", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что ему вменяют в вину оправдание СВО.Имени фигуранта в ведомстве не называют, однако по сопровождающей публикацию фотографии понятно, что речь идет о Шахназарове. По данным следствия, он систематически выражал свою позицию в поддержку спецоперации России и тем самым "формировал общественное мнение".Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20240624/kadyrov-1955189254.html
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украина, карен шахназаров, россия, служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Карен Шахназаров, Россия, Служба безопасности Украины, В мире
На Украине возбудили дело против Карена Шахназарова

Генпрокуратура Украины возбудила дело против Карена Шахназарова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный директор ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" Карен Шахназаров
Генеральный директор ФГУП Киноконцерн Мосфильм Карен Шахназаров - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Генеральный директор ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" Карен Шахназаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале о возбуждении уголовного дела против российского кинорежиссера Карена Шахназарова, ему инкриминируют публичную поддержку военной операции РФ против Киева.
"При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора предъявлено подозрение российскому кинорежиссеру, руководителю государственного киноконцерна", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что ему вменяют в вину оправдание СВО.
Имени фигуранта в ведомстве не называют, однако по сопровождающей публикацию фотографии понятно, что речь идет о Шахназарове. По данным следствия, он систематически выражал свою позицию в поддержку спецоперации России и тем самым "формировал общественное мнение".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКарен ШахназаровРоссияСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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