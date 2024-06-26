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Свободная экономическая зона будет введена в Курской области с 1 июля - РИА Новости, 26.06.2024
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14:08 26.06.2024 (обновлено: 14:09 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/sez-1955579825.html
Свободная экономическая зона будет введена в Курской области с 1 июля
Свободная экономическая зона будет введена в Курской области с 1 июля - РИА Новости, 26.06.2024
Свободная экономическая зона будет введена в Курской области с 1 июля
Свободная экономическая зона будет введена в Курской области с 1 июля, статус участника СЭЗ смогут получить действующие и новые предприятия, сообщил врио... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:08
2024-06-26T14:09
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Свободная экономическая зона будет введена в Курской области с 1 июля, статус участника СЭЗ смогут получить действующие и новые предприятия, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности распространения режима свободной экономической зоны на приграничные регионы. Он вступает в силу с 1 июля", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале. Он рассказал, что налоговые льготы будут предоставлены и для восстановления пострадавших предприятий, и для расширения действующих. "Министерство экономического развития Курской области подготовит региональную нормативно-правовую базу для создания свободной экономической зоны… Получить статус участника свободной экономической зоны в регионе могут и новые инвесторы", — добавил Смирнов. В первую очередь в свободную экономическую зону включат инновационные проекты с использованием современных технологий в перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Механизм будет распространен, в первую очередь, на социально ответственный бизнес. "Все это поможет привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и сохранить текущие", — подытожил Смирнов.
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Артем Смирнов
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курская область, бизнес, твой бизнес – новости
Курская область, Бизнес, Твой бизнес, Твой бизнес – новости

Свободная экономическая зона будет введена в Курской области с 1 июля

© Фото : public domain/SsrКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : public domain/Ssr
Курск
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Свободная экономическая зона будет введена в Курской области с 1 июля, статус участника СЭЗ смогут получить действующие и новые предприятия, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
"Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности распространения режима свободной экономической зоны на приграничные регионы. Он вступает в силу с 1 июля", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
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Он рассказал, что налоговые льготы будут предоставлены и для восстановления пострадавших предприятий, и для расширения действующих.
"Министерство экономического развития Курской области подготовит региональную нормативно-правовую базу для создания свободной экономической зоны… Получить статус участника свободной экономической зоны в регионе могут и новые инвесторы", — добавил Смирнов.
В первую очередь в свободную экономическую зону включат инновационные проекты с использованием современных технологий в перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Механизм будет распространен, в первую очередь, на социально ответственный бизнес.
"Все это поможет привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и сохранить текущие", — подытожил Смирнов.
 
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