Россия не услышала от ООН осуждения атаки на Севастополь, заявил Небензя
Небензя: Россия не слышала, чтобы ООН осудила атаку ВСУ на Севастополь
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
ООН, 26 июн - РИА Новости. Россия до сих пор не услышала осуждения нападения Киева на Севастополь со стороны ООН, заявил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя.
"Мы не услышали осуждения этого нападения со стороны ООН", - сообщил он на заседании Совета безопасности, посвященного защите детей в период вооруженных конфликтов, комментируя атаку ВСУ на Севастополь. Как отметил постпред, Киев расписывается в том, что он намеренно нападает на гражданские объекты, в том числе те, где находятся дети.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
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