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Россия не услышала от ООН осуждения атаки на Севастополь, заявил Небензя - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955687610.html
Россия не услышала от ООН осуждения атаки на Севастополь, заявил Небензя
Россия не услышала от ООН осуждения атаки на Севастополь, заявил Небензя - РИА Новости, 26.06.2024
Россия не услышала от ООН осуждения атаки на Севастополь, заявил Небензя
Россия до сих пор не услышала осуждения нападения Киева на Севастополь со стороны ООН, заявил постоянный представитель РФ при международной организации Василий... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T19:27
2024-06-26T19:27
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
обстрел севастополя ракетами atacms
оон
василий небензя
происшествия
украина
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ООН, 26 июн - РИА Новости. Россия до сих пор не услышала осуждения нападения Киева на Севастополь со стороны ООН, заявил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя. "Мы не услышали осуждения этого нападения со стороны ООН", - сообщил он на заседании Совета безопасности, посвященного защите детей в период вооруженных конфликтов, комментируя атаку ВСУ на Севастополь. Как отметил постпред, Киев расписывается в том, что он намеренно нападает на гражданские объекты, в том числе те, где находятся дети. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, россия, обстрел севастополя ракетами atacms, оон, василий небензя, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, ООН, Василий Небензя, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
Россия не услышала от ООН осуждения атаки на Севастополь, заявил Небензя

Небензя: Россия не слышала, чтобы ООН осудила атаку ВСУ на Севастополь

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ООН, 26 июн - РИА Новости. Россия до сих пор не услышала осуждения нападения Киева на Севастополь со стороны ООН, заявил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя.
"Мы не услышали осуждения этого нападения со стороны ООН", - сообщил он на заседании Совета безопасности, посвященного защите детей в период вооруженных конфликтов, комментируя атаку ВСУ на Севастополь. Как отметил постпред, Киев расписывается в том, что он намеренно нападает на гражданские объекты, в том числе те, где находятся дети.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияОбстрел Севастополя ракетами ATACMSООНВасилий НебензяПроисшествияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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