https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955687610.html

Россия не услышала от ООН осуждения атаки на Севастополь, заявил Небензя

Россия не услышала от ООН осуждения атаки на Севастополь, заявил Небензя - РИА Новости, 26.06.2024

Россия не услышала от ООН осуждения атаки на Севастополь, заявил Небензя

Россия до сих пор не услышала осуждения нападения Киева на Севастополь со стороны ООН, заявил постоянный представитель РФ при международной организации Василий... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T19:27

2024-06-26T19:27

2024-06-26T19:27

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

обстрел севастополя ракетами atacms

оон

василий небензя

происшествия

украина

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ООН, 26 июн - РИА Новости. Россия до сих пор не услышала осуждения нападения Киева на Севастополь со стороны ООН, заявил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя. "Мы не услышали осуждения этого нападения со стороны ООН", - сообщил он на заседании Совета безопасности, посвященного защите детей в период вооруженных конфликтов, комментируя атаку ВСУ на Севастополь. Как отметил постпред, Киев расписывается в том, что он намеренно нападает на гражданские объекты, в том числе те, где находятся дети. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

севастополь, россия, обстрел севастополя ракетами atacms, оон, василий небензя, происшествия, украина, вооруженные силы украины