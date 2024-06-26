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В Севастополе приступили к подготовке чрезвычайного пленарного заседания - РИА Новости, 26.06.2024
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17:59 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955665406.html
В Севастополе приступили к подготовке чрезвычайного пленарного заседания
В Севастополе приступили к подготовке чрезвычайного пленарного заседания - РИА Новости, 26.06.2024
В Севастополе приступили к подготовке чрезвычайного пленарного заседания
Законодательное собрание Севастополя приступило к подготовке чрезвычайного пленарного заседания, темой которого станет вопрос обеспечения безопасности... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:59
2024-06-26T17:59
севастополь
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Законодательное собрание Севастополя приступило к подготовке чрезвычайного пленарного заседания, темой которого станет вопрос обеспечения безопасности населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗС. Ранее губернатор Михаил Развожаев обратился к председателю заксобрания Владимиру Немцеву с предложением созвать 27 июня чрезвычайное пленарное заседание с единственным вопросом: об обеспечении безопасности жителей Севастополя из-за возможных новых ракетных атак ВСУ. "Депутаты приступили к подготовке чрезвычайного пленарного заседания. По итогам планируется принять постановление, содержащее конкретные меры и решения", - сказали в пресс-службе. Заседание пройдет в четверг в закрытом режиме. На нем обсудят юридические и финансовые аспекты программы действий по обеспечению безопасности населения на случай новых ракетных атак ВСУ. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240626/ssha-1955546476.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополе приступили к подготовке чрезвычайного пленарного заседания

Заксобрание Севастополя приступило к подготовке чрезвычайного заседания

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПриспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
Приспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Приспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Законодательное собрание Севастополя приступило к подготовке чрезвычайного пленарного заседания, темой которого станет вопрос обеспечения безопасности населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗС.
Ранее губернатор Михаил Развожаев обратился к председателю заксобрания Владимиру Немцеву с предложением созвать 27 июня чрезвычайное пленарное заседание с единственным вопросом: об обеспечении безопасности жителей Севастополя из-за возможных новых ракетных атак ВСУ.
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"Депутаты приступили к подготовке чрезвычайного пленарного заседания. По итогам планируется принять постановление, содержащее конкретные меры и решения", - сказали в пресс-службе.
Заседание пройдет в четверг в закрытом режиме. На нем обсудят юридические и финансовые аспекты программы действий по обеспечению безопасности населения на случай новых ракетных атак ВСУ.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
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