https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955650443.html

Водолазы проверяют дно акватории пляжа в Севастополе после атаки ВСУ

Водолазы проверяют дно акватории пляжа в Севастополе после атаки ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024

Водолазы проверяют дно акватории пляжа в Севастополе после атаки ВСУ

Водолазы специализированного отряда МЧС России по городу Севастополю проверяют дно акватории пляжа, атакованного в воскресенье украинскими боевиками, на предмет РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:18

2024-06-26T17:18

2024-06-26T17:32

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Водолазы специализированного отряда МЧС России по городу Севастополю проверяют дно акватории пляжа, атакованного в воскресенье украинскими боевиками, на предмет обломков и взрывоопасных предметов, передает корреспондент РИА Новости. На данный момент сотрудники специализированного отряда МЧС России по городу Севастополю продолжают обследование дна акватории пляжа. Водолазы ищут обломки и взрывоопасные предметы. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

россия

республика крым

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Ольга Фомченкова

севастополь, россия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия