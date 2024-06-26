https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955650443.html
Водолазы проверяют дно акватории пляжа в Севастополе после атаки ВСУ
Водолазы проверяют дно акватории пляжа в Севастополе после атаки ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024
Водолазы проверяют дно акватории пляжа в Севастополе после атаки ВСУ
Водолазы специализированного отряда МЧС России по городу Севастополю проверяют дно акватории пляжа, атакованного в воскресенье украинскими боевиками, на предмет РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:18
2024-06-26T17:18
2024-06-26T17:32
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Водолазы специализированного отряда МЧС России по городу Севастополю проверяют дно акватории пляжа, атакованного в воскресенье украинскими боевиками, на предмет обломков и взрывоопасных предметов, передает корреспондент РИА Новости. На данный момент сотрудники специализированного отряда МЧС России по городу Севастополю продолжают обследование дна акватории пляжа. Водолазы ищут обломки и взрывоопасные предметы. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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севастополь, россия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
Водолазы проверяют дно акватории пляжа в Севастополе после атаки ВСУ
Водолазы ищут обломки на дне моря у пляжа после ракетного удара по Севастополю