https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955591933.html

В Севастополе созовут чрезвычайное заседание заксобрания

В Севастополе созовут чрезвычайное заседание заксобрания - РИА Новости, 26.06.2024

В Севастополе созовут чрезвычайное заседание заксобрания

Чрезвычайное заседание законодательного собрания будет созвано в Севастополе после ракетной атаки на пляж в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:46

2024-06-26T14:46

2024-06-26T14:56

обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Чрезвычайное заседание законодательного собрания будет созвано в Севастополе после ракетной атаки на пляж в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Я сегодня хочу обратиться в Владимиру Владимировичу Немцеву – председателю заксобрания Севастополя - о созыве завтра чрезвычайного пленарного заседания заксобрания с единственным вопросом об обеспечении безопасности жителей Севастополя в сложившейся обстановке" , - сказал в ходе заседания правительства Севастополя Развожаев.На закрытом чрезвычайном заседании будет обсуждаться единственный вопрос – об обеспечении безопасности жителей Севастополя в сложившейся обстановке, отметил губернатор. Он попросил провести заседание местного парламента в закрытом режиме уже 27 июня.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240626/ssha-1955546476.html

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обстрел севастополя ракетами atacms