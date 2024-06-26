https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955572256.html
Рябков прокомментировал возможный ответ США после атаки на Севастополь
Рябков прокомментировал возможный ответ США после атаки на Севастополь - РИА Новости, 26.06.2024
Рябков прокомментировал возможный ответ США после атаки на Севастополь
В Москве не исключают военно-технический ответ на действия США в связи с атакой на Севастополь, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:36
2024-06-26T13:36
2024-06-26T13:41
сша
севастополь
россия
сергей рябков
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_049cdb86f602e86d591e16f266386d89.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Москве не исключают военно-технический ответ на действия США в связи с атакой на Севастополь, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю", - сказал Рябков на вопрос, может ли возможный ответ России на действия США в связи с атакой на Севастополь включать меры военно-технического характера.
https://ria.ru/20240625/ataka-1955462803.html
сша
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_325e654927d79614eca721350b536a67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, севастополь, россия, сергей рябков, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия, безопасность
США, Севастополь, Россия, Сергей Рябков, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия, Безопасность
Рябков прокомментировал возможный ответ США после атаки на Севастополь
Рябков не исключил военно-технической ответ на действия США после Севастополя