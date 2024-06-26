https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955572256.html

Рябков прокомментировал возможный ответ США после атаки на Севастополь

Рябков прокомментировал возможный ответ США после атаки на Севастополь - РИА Новости, 26.06.2024

Рябков прокомментировал возможный ответ США после атаки на Севастополь

В Москве не исключают военно-технический ответ на действия США в связи с атакой на Севастополь, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:36

2024-06-26T13:36

2024-06-26T13:41

сша

севастополь

россия

сергей рябков

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_049cdb86f602e86d591e16f266386d89.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Москве не исключают военно-технический ответ на действия США в связи с атакой на Севастополь, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю", - сказал Рябков на вопрос, может ли возможный ответ России на действия США в связи с атакой на Севастополь включать меры военно-технического характера.

https://ria.ru/20240625/ataka-1955462803.html

сша

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, севастополь, россия, сергей рябков, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия, безопасность