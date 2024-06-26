Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал возможный ответ США после атаки на Севастополь - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 26.06.2024 (обновлено: 13:41 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955572256.html
Рябков прокомментировал возможный ответ США после атаки на Севастополь
Рябков прокомментировал возможный ответ США после атаки на Севастополь - РИА Новости, 26.06.2024
Рябков прокомментировал возможный ответ США после атаки на Севастополь
В Москве не исключают военно-технический ответ на действия США в связи с атакой на Севастополь, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:36
2024-06-26T13:41
сша
севастополь
россия
сергей рябков
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_049cdb86f602e86d591e16f266386d89.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Москве не исключают военно-технический ответ на действия США в связи с атакой на Севастополь, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю", - сказал Рябков на вопрос, может ли возможный ответ России на действия США в связи с атакой на Севастополь включать меры военно-технического характера.
https://ria.ru/20240625/ataka-1955462803.html
сша
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_325e654927d79614eca721350b536a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, севастополь, россия, сергей рябков, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия, безопасность
США, Севастополь, Россия, Сергей Рябков, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия, Безопасность
Рябков прокомментировал возможный ответ США после атаки на Севастополь

Рябков не исключил военно-технической ответ на действия США после Севастополя

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Москве не исключают военно-технический ответ на действия США в связи с атакой на Севастополь, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю", - сказал Рябков на вопрос, может ли возможный ответ России на действия США в связи с атакой на Севастополь включать меры военно-технического характера.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Пентагон прокомментировал ракетную атаку ВСУ на Севастополь
Вчера, 23:32
 
СШАСевастопольРоссияСергей РябковОбстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала