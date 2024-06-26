https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955548848.html

В Севастополе в больницах остаются 47 пострадавших при ударе ВСУ

В Севастополе в больницах остаются 47 пострадавших при ударе ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024

В Севастополе в больницах остаются 47 пострадавших при ударе ВСУ

В больницах Севастополя остаются 47 пациентов, пострадавших при ударе ВСУ, в том числе 12 детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:24

2024-06-26T12:24

2024-06-26T12:30

обстрел севастополя ракетами atacms

вооруженные силы украины

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. В больницах Севастополя остаются 47 пациентов, пострадавших при ударе ВСУ, в том числе 12 детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В настоящее время в больницах Севастополя остаются 47 пациентов, в том числе 12 детей. Состояние одного взрослого пациента, который был в тяжёлом стабильном состоянии, стало лучше, врачи оценивают его состояние как средней тяжести", - написал Развожаев.При этом губернатор напомнил, что на лечение в московские ведущие медучреждения направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых."Московские врачи оценивают состояние 12 пациентов как стабильно тяжелое, включая 2 детей, которые были в крайне тяжелом состоянии", - подчеркнул губернатор.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети.

https://ria.ru/20240626/deti-1955486864.html

https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955398413.html

севастополь

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обстрел севастополя ракетами atacms, вооруженные силы украины, севастополь