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ФСБ задержала жителя Севастополя, склонявшего знакомых к терактам в Крыму - РИА Новости, 26.06.2024
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11:50 26.06.2024 (обновлено: 11:53 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955536534.html
ФСБ задержала жителя Севастополя, склонявшего знакомых к терактам в Крыму
ФСБ задержала жителя Севастополя, склонявшего знакомых к терактам в Крыму - РИА Новости, 26.06.2024
ФСБ задержала жителя Севастополя, склонявшего знакомых к терактам в Крыму
Житель Севастополя задержан за содействие террористической деятельности - он уговаривал своих знакомых совершать поджоги административных зданий, сообщает... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:50
2024-06-26T11:53
происшествия
россия
севастополь
бахчисарай (крым)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Житель Севастополя задержан за содействие террористической деятельности - он уговаривал своих знакомых совершать поджоги административных зданий, сообщает крымское управление ФСБ РФ. &quot;Мужчина своих знакомых из числа жителей Бахчисарая в ходе личных встреч склонял к совершению террористических актов – поджогов административных зданий города&quot;, - говорится в сообщении.Двадцатишестилетний севастополец также пересылал своим знакомым видеозапись с призывами вступать в проукраинское подпольное движение для осуществления деятельности, направленной против безопасности России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html
россия
севастополь
бахчисарай (крым)
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происшествия, россия, севастополь, бахчисарай (крым), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Севастополь, Бахчисарай (Крым), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала жителя Севастополя, склонявшего знакомых к терактам в Крыму

Жителя Севастополя задержали за содействие терроризму

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Житель Севастополя задержан за содействие террористической деятельности - он уговаривал своих знакомых совершать поджоги административных зданий, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
«

"Мужчина своих знакомых из числа жителей Бахчисарая в ходе личных встреч склонял к совершению террористических актов – поджогов административных зданий города", - говорится в сообщении.

Двадцатишестилетний севастополец также пересылал своим знакомым видеозапись с призывами вступать в проукраинское подпольное движение для осуществления деятельности, направленной против безопасности России.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Задержание украинских агентов в Крыму. Видео ФСБ
В Крыму задержали мужчину и женщину, готовивших теракты
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ПроисшествияРоссияСевастопольБахчисарай (Крым)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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