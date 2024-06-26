https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955536534.html
ФСБ задержала жителя Севастополя, склонявшего знакомых к терактам в Крыму
ФСБ задержала жителя Севастополя, склонявшего знакомых к терактам в Крыму - РИА Новости, 26.06.2024
ФСБ задержала жителя Севастополя, склонявшего знакомых к терактам в Крыму
Житель Севастополя задержан за содействие террористической деятельности - он уговаривал своих знакомых совершать поджоги административных зданий, сообщает... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:50
2024-06-26T11:50
2024-06-26T11:53
происшествия
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севастополь
бахчисарай (крым)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Житель Севастополя задержан за содействие террористической деятельности - он уговаривал своих знакомых совершать поджоги административных зданий, сообщает крымское управление ФСБ РФ. "Мужчина своих знакомых из числа жителей Бахчисарая в ходе личных встреч склонял к совершению террористических актов – поджогов административных зданий города", - говорится в сообщении.Двадцатишестилетний севастополец также пересылал своим знакомым видеозапись с призывами вступать в проукраинское подпольное движение для осуществления деятельности, направленной против безопасности России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html
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происшествия, россия, севастополь, бахчисарай (крым), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Севастополь, Бахчисарай (Крым), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала жителя Севастополя, склонявшего знакомых к терактам в Крыму
Жителя Севастополя задержали за содействие терроризму