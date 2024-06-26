https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955536534.html

ФСБ задержала жителя Севастополя, склонявшего знакомых к терактам в Крыму

ФСБ задержала жителя Севастополя, склонявшего знакомых к терактам в Крыму - РИА Новости, 26.06.2024

ФСБ задержала жителя Севастополя, склонявшего знакомых к терактам в Крыму

Житель Севастополя задержан за содействие террористической деятельности - он уговаривал своих знакомых совершать поджоги административных зданий, сообщает... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:50

2024-06-26T11:50

2024-06-26T11:53

происшествия

россия

севастополь

бахчисарай (крым)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Житель Севастополя задержан за содействие террористической деятельности - он уговаривал своих знакомых совершать поджоги административных зданий, сообщает крымское управление ФСБ РФ. "Мужчина своих знакомых из числа жителей Бахчисарая в ходе личных встреч склонял к совершению террористических актов – поджогов административных зданий города", - говорится в сообщении.Двадцатишестилетний севастополец также пересылал своим знакомым видеозапись с призывами вступать в проукраинское подпольное движение для осуществления деятельности, направленной против безопасности России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html

россия

севастополь

бахчисарай (крым)

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происшествия, россия, севастополь, бахчисарай (крым), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)