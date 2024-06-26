https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955533713.html
Эксперт рассказал об угрозе найденного в Севастополе снаряда ATACMS
Эксперт рассказал об угрозе найденного в Севастополе снаряда ATACMS - РИА Новости, 26.06.2024
Эксперт рассказал об угрозе найденного в Севастополе снаряда ATACMS
Найденный водолазами в акватории пляжей Учкуевка и Любимовка в Севастополе неразорвавшийся кассетный боеприпас от американской ракеты ATACMS находится в режиме... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:42
2024-06-26T11:42
2024-06-26T12:34
севастополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Найденный водолазами в акватории пляжей Учкуевка и Любимовка в Севастополе неразорвавшийся кассетный боеприпас от американской ракеты ATACMS находится в режиме "самовзвода", его необходимо уничтожить на месте накладным зарядом, он может сдетонировать в любую минуту, заявил РИА Новости бывший руководитель 294-го Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России, заслуженный спасатель РФ генерал-майор Николай Вдовин. Ранее МЧС РФ сообщило, что неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен в море в районе пляжей в Учкуевке и Любимовке, по которым 23 июня был нанесен удар со стороны ВСУ. "Боеприпасы такого типа нельзя трогать и сдвигать с места, так как они стоят на "самовзводе" и могут взорваться при прикосновении человека в любую минуту", - сказал Вдовин, отметив, что кассетный снаряд нужно уничтожить на месте накладным зарядом. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человек, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети.
https://ria.ru/20240626/deti-1955486864.html
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954956864.html
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севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Эксперт рассказал об угрозе найденного в Севастополе снаряда ATACMS
Вдовин: найденный в Севастополе боеприпас находится на "самовзводе"