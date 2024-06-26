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В МО рассмотрят законопроект о расширении мер поддержки многодетных семей
В МО рассмотрят законопроект о расширении мер поддержки многодетных семей - РИА Новости, 26.06.2024
В МО рассмотрят законопроект о расширении мер поддержки многодетных семей
В Мособлдуме намерены рассмотреть законопроект о расширении мер соцподдержки для многодетных семей. Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, члены РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:43
2024-06-26T18:43
2024-06-26T18:43
новости подмосковья
московская областная дума
игорь брынцалов
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В Мособлдуме намерены рассмотреть законопроект о расширении мер соцподдержки для многодетных семей. Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, члены многодетных семей смогут бесплатно посещать музеи, выставки и парки культуры и отдыха без каких-либо ограничений. Об этом сообщил 360.ru.Брынцалов отметил, что этот законопроект правильный, и главное – своевременный, особенно если учесть, что 2024 год в России объявлен Годом семьи."В Год семьи, согласно поручению президента, мы основной акцент делаем на поддержке наших семей с детьми. Это очень правильный законопроект, а главное – ко времени", – сказал он.Если законопроект будет принят, то новая мера соцподдержки станет доступна для 112 тысяч семей.
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московская областная дума, игорь брынцалов
Новости Подмосковья, Московская областная дума, Игорь Брынцалов