https://ria.ru/20240626/semya-1955678520.html

В МО рассмотрят законопроект о расширении мер поддержки многодетных семей

В МО рассмотрят законопроект о расширении мер поддержки многодетных семей - РИА Новости, 26.06.2024

В МО рассмотрят законопроект о расширении мер поддержки многодетных семей

В Мособлдуме намерены рассмотреть законопроект о расширении мер соцподдержки для многодетных семей. Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, члены РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:43

2024-06-26T18:43

2024-06-26T18:43

новости подмосковья

московская областная дума

игорь брынцалов

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В Мособлдуме намерены рассмотреть законопроект о расширении мер соцподдержки для многодетных семей. Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, члены многодетных семей смогут бесплатно посещать музеи, выставки и парки культуры и отдыха без каких-либо ограничений. Об этом сообщил 360.ru.Брынцалов отметил, что этот законопроект правильный, и главное – своевременный, особенно если учесть, что 2024 год в России объявлен Годом семьи."В Год семьи, согласно поручению президента, мы основной акцент делаем на поддержке наших семей с детьми. Это очень правильный законопроект, а главное – ко времени", – сказал он.Если законопроект будет принят, то новая мера соцподдержки станет доступна для 112 тысяч семей.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская областная дума, игорь брынцалов