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Экс-сотрудник ЦРУ объяснил, для чего США заключили сделку с Ассанжем - РИА Новости, 26.06.2024
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05:16 26.06.2024 (обновлено: 05:17 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/sdelka-1955480355.html
Экс-сотрудник ЦРУ объяснил, для чего США заключили сделку с Ассанжем
Экс-сотрудник ЦРУ объяснил, для чего США заключили сделку с Ассанжем - РИА Новости, 26.06.2024
Экс-сотрудник ЦРУ объяснил, для чего США заключили сделку с Ассанжем
Сделка с прокуратурой США о признании вины основателем сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу вины была организована, чтобы не "раскрывать источники" в суде, заявил... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T05:16
2024-06-26T05:17
в мире
австралия
сша
великобритания
wikileaks
джулиан ассанж
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сделка с прокуратурой США о признании вины основателем сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу вины была организована, чтобы не "раскрывать источники" в суде, заявил австралийскому телеканалу ABC бывший руководитель аппарата ЦРУ Ларри Пфайффер. "Сделка о признании вины, вероятно, была организована "для защиты источников" от раскрытия в суде", - приводит телеканал слова Пфайффера. Экс-глава аппарата ЦРУ также объяснил задержку приговора Ассанжу "дипломатическими раздражителями" в Австралии и Великобритании. "Демократия, как мы все знаем, временами бывает грязной вещью", - пояснил Пфайффер. Он также отметил, что был бы "очень удивлен", если бы Ассанжу предложили президентское помилование. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955479519.html
https://ria.ru/20240625/karlson-1955209822.html
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в мире, австралия, сша, великобритания, wikileaks, джулиан ассанж, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Австралия, США, Великобритания, WikiLeaks, Джулиан Ассанж, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-сотрудник ЦРУ объяснил, для чего США заключили сделку с Ассанжем

Пфайффер: сделка Ассанжа с США призвана защитить источники от раскрытия

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сделка с прокуратурой США о признании вины основателем сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу вины была организована, чтобы не "раскрывать источники" в суде, заявил австралийскому телеканалу ABC бывший руководитель аппарата ЦРУ Ларри Пфайффер.
"Сделка о признании вины, вероятно, была организована "для защиты источников" от раскрытия в суде", - приводит телеканал слова Пфайффера.
Экс-глава аппарата ЦРУ также объяснил задержку приговора Ассанжу "дипломатическими раздражителями" в Австралии и Великобритании. "Демократия, как мы все знаем, временами бывает грязной вещью", - пояснил Пфайффер.
Он также отметил, что был бы "очень удивлен", если бы Ассанжу предложили президентское помилование.
Джулиан Ассанж
США отозвали запрос об экстрадиции Ассанжа
05:02
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы
Вчера, 04:24
 
В миреАвстралияСШАВеликобританияWikiLeaksДжулиан АссанжЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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