https://ria.ru/20240626/sdelka-1955480355.html

Экс-сотрудник ЦРУ объяснил, для чего США заключили сделку с Ассанжем

Экс-сотрудник ЦРУ объяснил, для чего США заключили сделку с Ассанжем - РИА Новости, 26.06.2024

Экс-сотрудник ЦРУ объяснил, для чего США заключили сделку с Ассанжем

Сделка с прокуратурой США о признании вины основателем сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу вины была организована, чтобы не "раскрывать источники" в суде, заявил... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T05:16

2024-06-26T05:16

2024-06-26T05:17

в мире

австралия

сша

великобритания

wikileaks

джулиан ассанж

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сделка с прокуратурой США о признании вины основателем сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу вины была организована, чтобы не "раскрывать источники" в суде, заявил австралийскому телеканалу ABC бывший руководитель аппарата ЦРУ Ларри Пфайффер. "Сделка о признании вины, вероятно, была организована "для защиты источников" от раскрытия в суде", - приводит телеканал слова Пфайффера. Экс-глава аппарата ЦРУ также объяснил задержку приговора Ассанжу "дипломатическими раздражителями" в Австралии и Великобритании. "Демократия, как мы все знаем, временами бывает грязной вещью", - пояснил Пфайффер. Он также отметил, что был бы "очень удивлен", если бы Ассанжу предложили президентское помилование. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955479519.html

https://ria.ru/20240625/karlson-1955209822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, австралия, сша, великобритания, wikileaks, джулиан ассанж, центральное разведывательное управление (цру)