Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне заявили о неэффективности санкций Запада против российского ВПК - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955664395.html
В Лондоне заявили о неэффективности санкций Запада против российского ВПК
В Лондоне заявили о неэффективности санкций Запада против российского ВПК - РИА Новости, 26.06.2024
В Лондоне заявили о неэффективности санкций Запада против российского ВПК
Введенные Западом санкции в отношении российской оборонной промышленности оказались малоэффективны и не привели к ожидаемому результату, говорится в докладе,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:57
2024-06-26T17:57
россия
украина
в мире
великобритания
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878463892_0:76:3061:1798_1920x0_80_0_0_f37326c750079cfb2d2aef61149b7801.jpg
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Введенные Западом санкции в отношении российской оборонной промышленности оказались малоэффективны и не привели к ожидаемому результату, говорится в докладе, опубликованном на сайте Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). "С 2014 года международные партнеры Украины стремятся сократить российское оборонное производство посредством санкций в отношении связанных с Россией физических и юридических лиц… Эти усилия активизировались после... 24 февраля 2022 года. Несмотря на значительные усилия правительств, они (санкции – ред.) пока не оказали существенного влияния", - говорится в документе. Авторы доклада выделили три основные причины неудачи западных санкций в этом отношении. Во-первых, попытки нарушить закупочные сети РФ предпринимались с опозданием в качестве реакции на что-либо, а не методом упреждения. Во-вторых, существуют сложности в обмене между органами разных стран необходимой информацией, что затрудняет введение мер против РФ в должном масштабе. В-третьих, политики имеют нереалистичные ожидания по поводу действия определенных санкций и на этом фоне слишком медленно выдают разрешения на дополнительные меры, отмечается в документе. Институт оборонных исследований отмечает, что, несмотря на санкции, Россия смогла нарастить производство артиллерийских боеприпасов, ракет дальнего радиуса действия и бронетехники. "Таким образом, несмотря на усердные усилия многих госслужащих, подкрепленные политической волей нарушить военно-промышленное производство России, это не принесло существенных результатов", - говорится в докладе. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240619/brendy-1953804604.html
https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878463892_0:0:2674:2006_1920x0_80_0_0_6a3ecd7d76d626f5b4850270e07b48f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, великобритания, санкции в отношении россии
Россия, Украина, В мире, Великобритания, Санкции в отношении России
В Лондоне заявили о неэффективности санкций Запада против российского ВПК

RUSI: западные санкции против российского ВПК не привели к ожидаемому результату

© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Введенные Западом санкции в отношении российской оборонной промышленности оказались малоэффективны и не привели к ожидаемому результату, говорится в докладе, опубликованном на сайте Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).
"С 2014 года международные партнеры Украины стремятся сократить российское оборонное производство посредством санкций в отношении связанных с Россией физических и юридических лиц… Эти усилия активизировались после... 24 февраля 2022 года. Несмотря на значительные усилия правительств, они (санкции – ред.) пока не оказали существенного влияния", - говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Иногда они возвращаются: ушедшие бренды снова хотят в Россию
19 июня, 08:00
Авторы доклада выделили три основные причины неудачи западных санкций в этом отношении. Во-первых, попытки нарушить закупочные сети РФ предпринимались с опозданием в качестве реакции на что-либо, а не методом упреждения. Во-вторых, существуют сложности в обмене между органами разных стран необходимой информацией, что затрудняет введение мер против РФ в должном масштабе. В-третьих, политики имеют нереалистичные ожидания по поводу действия определенных санкций и на этом фоне слишком медленно выдают разрешения на дополнительные меры, отмечается в документе. Институт оборонных исследований отмечает, что, несмотря на санкции, Россия смогла нарастить производство артиллерийских боеприпасов, ракет дальнего радиуса действия и бронетехники.
"Таким образом, несмотря на усердные усилия многих госслужащих, подкрепленные политической волей нарушить военно-промышленное производство России, это не принесло существенных результатов", - говорится в докладе.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Запад проигрывает битву за технологическое лидерство
22 мая, 08:00
 
РоссияУкраинаВ миреВеликобританияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала