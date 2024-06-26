https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955664395.html
В Лондоне заявили о неэффективности санкций Запада против российского ВПК
В Лондоне заявили о неэффективности санкций Запада против российского ВПК - РИА Новости, 26.06.2024
В Лондоне заявили о неэффективности санкций Запада против российского ВПК
Введенные Западом санкции в отношении российской оборонной промышленности оказались малоэффективны и не привели к ожидаемому результату, говорится в докладе,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:57
2024-06-26T17:57
2024-06-26T17:57
россия
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в мире
великобритания
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Введенные Западом санкции в отношении российской оборонной промышленности оказались малоэффективны и не привели к ожидаемому результату, говорится в докладе, опубликованном на сайте Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). "С 2014 года международные партнеры Украины стремятся сократить российское оборонное производство посредством санкций в отношении связанных с Россией физических и юридических лиц… Эти усилия активизировались после... 24 февраля 2022 года. Несмотря на значительные усилия правительств, они (санкции – ред.) пока не оказали существенного влияния", - говорится в документе. Авторы доклада выделили три основные причины неудачи западных санкций в этом отношении. Во-первых, попытки нарушить закупочные сети РФ предпринимались с опозданием в качестве реакции на что-либо, а не методом упреждения. Во-вторых, существуют сложности в обмене между органами разных стран необходимой информацией, что затрудняет введение мер против РФ в должном масштабе. В-третьих, политики имеют нереалистичные ожидания по поводу действия определенных санкций и на этом фоне слишком медленно выдают разрешения на дополнительные меры, отмечается в документе. Институт оборонных исследований отмечает, что, несмотря на санкции, Россия смогла нарастить производство артиллерийских боеприпасов, ракет дальнего радиуса действия и бронетехники. "Таким образом, несмотря на усердные усилия многих госслужащих, подкрепленные политической волей нарушить военно-промышленное производство России, это не принесло существенных результатов", - говорится в докладе. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240619/brendy-1953804604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, в мире, великобритания, санкции в отношении россии
Россия, Украина, В мире, Великобритания, Санкции в отношении России
В Лондоне заявили о неэффективности санкций Запада против российского ВПК
RUSI: западные санкции против российского ВПК не привели к ожидаемому результату
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Введенные Западом санкции в отношении российской оборонной промышленности оказались малоэффективны и не привели к ожидаемому результату, говорится в докладе, опубликованном на сайте Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).
"С 2014 года международные партнеры Украины
стремятся сократить российское оборонное производство посредством санкций в отношении связанных с Россией
физических и юридических лиц… Эти усилия активизировались после... 24 февраля 2022 года. Несмотря на значительные усилия правительств, они (санкции – ред.) пока не оказали существенного влияния", - говорится в документе.
Авторы доклада выделили три основные причины неудачи западных санкций в этом отношении. Во-первых, попытки нарушить закупочные сети РФ предпринимались с опозданием в качестве реакции на что-либо, а не методом упреждения. Во-вторых, существуют сложности в обмене между органами разных стран необходимой информацией, что затрудняет введение мер против РФ в должном масштабе. В-третьих, политики имеют нереалистичные ожидания по поводу действия определенных санкций и на этом фоне слишком медленно выдают разрешения на дополнительные меры, отмечается в документе. Институт оборонных исследований отмечает, что, несмотря на санкции, Россия смогла нарастить производство артиллерийских боеприпасов, ракет дальнего радиуса действия и бронетехники.
"Таким образом, несмотря на усердные усилия многих госслужащих, подкрепленные политической волей нарушить военно-промышленное производство России, это не принесло существенных результатов", - говорится в докладе.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.