https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955664395.html

В Лондоне заявили о неэффективности санкций Запада против российского ВПК

В Лондоне заявили о неэффективности санкций Запада против российского ВПК - РИА Новости, 26.06.2024

В Лондоне заявили о неэффективности санкций Запада против российского ВПК

Введенные Западом санкции в отношении российской оборонной промышленности оказались малоэффективны и не привели к ожидаемому результату, говорится в докладе,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:57

2024-06-26T17:57

2024-06-26T17:57

россия

украина

в мире

великобритания

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Введенные Западом санкции в отношении российской оборонной промышленности оказались малоэффективны и не привели к ожидаемому результату, говорится в докладе, опубликованном на сайте Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). "С 2014 года международные партнеры Украины стремятся сократить российское оборонное производство посредством санкций в отношении связанных с Россией физических и юридических лиц… Эти усилия активизировались после... 24 февраля 2022 года. Несмотря на значительные усилия правительств, они (санкции – ред.) пока не оказали существенного влияния", - говорится в документе. Авторы доклада выделили три основные причины неудачи западных санкций в этом отношении. Во-первых, попытки нарушить закупочные сети РФ предпринимались с опозданием в качестве реакции на что-либо, а не методом упреждения. Во-вторых, существуют сложности в обмене между органами разных стран необходимой информацией, что затрудняет введение мер против РФ в должном масштабе. В-третьих, политики имеют нереалистичные ожидания по поводу действия определенных санкций и на этом фоне слишком медленно выдают разрешения на дополнительные меры, отмечается в документе. Институт оборонных исследований отмечает, что, несмотря на санкции, Россия смогла нарастить производство артиллерийских боеприпасов, ракет дальнего радиуса действия и бронетехники. "Таким образом, несмотря на усердные усилия многих госслужащих, подкрепленные политической волей нарушить военно-промышленное производство России, это не принесло существенных результатов", - говорится в докладе. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240619/brendy-1953804604.html

https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, великобритания, санкции в отношении россии