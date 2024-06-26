https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955615775.html
ЦБ уверен, что найдет выход после введения санкций против СПФС
ЦБ уверен, что найдет выход после введения санкций против СПФС - РИА Новости, 26.06.2024
ЦБ уверен, что найдет выход после введения санкций против СПФС
Банк России уверен, что после введения ЕС санкций против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) найдет с партнерами выход, чтобы в надлежащем режиме... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:38
2024-06-26T15:38
2024-06-26T15:38
экономика
россия
владимир чистюхин
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
реакция на санкции
петербургский международный юридический форум
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С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Банк России уверен, что после введения ЕС санкций против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) найдет с партнерами выход, чтобы в надлежащем режиме продолжить функционирование системы, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий в себя экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций, также под ограничения подпала Система передачи финансовых сообщений (СПФС). "Санкционное давление - это тот факт, который необходимо будет учитывать в практической деятельности российской инфраструктуре, в том числе системе передачи финансовых сообщений. Одновременно с этим мы полагаем, что мы найдем с партнерами выход из сложившейся ситуации, для того чтобы в надлежащем режиме продолжить функционирование данной системы", - сказал Чистюхин в кулуарах XII Петербургского международного юридического форума. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир чистюхин, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, реакция на санкции, петербургский международный юридический форум
Экономика, Россия, Владимир Чистюхин, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Петербургский международный юридический форум
ЦБ уверен, что найдет выход после введения санкций против СПФС
Чистюхин: ЦБ найдет выход из ситуации с Системой передачи финансовых сообщений