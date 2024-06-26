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Санкции против Московской биржи не остановят рынок IPO, заявили в ЦБ - РИА Новости, 26.06.2024
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15:36 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955615474.html
Санкции против Московской биржи не остановят рынок IPO, заявили в ЦБ
Санкции против Московской биржи не остановят рынок IPO, заявили в ЦБ - РИА Новости, 26.06.2024
Санкции против Московской биржи не остановят рынок IPO, заявили в ЦБ
Международные санкции против Московской биржи не остановят российский рынок первичных размещений акций (IPO), заявил журналистам первый заместитель председателя РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:36
2024-06-26T15:36
экономика
россия
сша
владимир чистюхин
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
петербургский международный юридический форум
санкции в отношении россии
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С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Международные санкции против Московской биржи не остановят российский рынок первичных размещений акций (IPO), заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. США в середине июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. "Думаю, это не повлияет на приход новых инвесторов на Московскую биржу. Все-таки мы говорим о внутренних инвесторах, которые живут у нас в стране в соответствии с российским законодательством", - сказал Чистюхин в кулуарах Петербургского международного юридического форума. "С учетом инфраструктуры и тех возможностей, которые предоставляет группа "Московская биржа" всем тем, кто приходит на IPO, думаю, что баланс плюсов и минусов - точно будет в плюсе. И эмитентов санкции не остановят", - добавил он. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
https://ria.ru/20240611/platezhi-1952041797.html
https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html
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экономика, россия, сша, владимир чистюхин, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), петербургский международный юридический форум, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, США, Владимир Чистюхин, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Петербургский международный юридический форум, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Санкции против Московской биржи не остановят рынок IPO, заявили в ЦБ

Зампред ЦБ Чистюхин: санкции против Московской биржи не остановят рынок IPO

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Международные санкции против Московской биржи не остановят российский рынок первичных размещений акций (IPO), заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
США в середине июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.
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"Думаю, это не повлияет на приход новых инвесторов на Московскую биржу. Все-таки мы говорим о внутренних инвесторах, которые живут у нас в стране в соответствии с российским законодательством", - сказал Чистюхин в кулуарах Петербургского международного юридического форума.
"С учетом инфраструктуры и тех возможностей, которые предоставляет группа "Московская биржа" всем тем, кто приходит на IPO, думаю, что баланс плюсов и минусов - точно будет в плюсе. И эмитентов санкции не остановят", - добавил он.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
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ЭкономикаРоссияСШАВладимир ЧистюхинМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Петербургский международный юридический форумСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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