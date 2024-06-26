https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955615474.html

Санкции против Московской биржи не остановят рынок IPO, заявили в ЦБ

Санкции против Московской биржи не остановят рынок IPO, заявили в ЦБ - РИА Новости, 26.06.2024

Санкции против Московской биржи не остановят рынок IPO, заявили в ЦБ

Международные санкции против Московской биржи не остановят российский рынок первичных размещений акций (IPO), заявил журналистам первый заместитель председателя РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:36

2024-06-26T15:36

2024-06-26T15:36

экономика

россия

сша

владимир чистюхин

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

петербургский международный юридический форум

санкции в отношении россии

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С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Международные санкции против Московской биржи не остановят российский рынок первичных размещений акций (IPO), заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. США в середине июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. "Думаю, это не повлияет на приход новых инвесторов на Московскую биржу. Все-таки мы говорим о внутренних инвесторах, которые живут у нас в стране в соответствии с российским законодательством", - сказал Чистюхин в кулуарах Петербургского международного юридического форума. "С учетом инфраструктуры и тех возможностей, которые предоставляет группа "Московская биржа" всем тем, кто приходит на IPO, думаю, что баланс плюсов и минусов - точно будет в плюсе. И эмитентов санкции не остановят", - добавил он. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.

https://ria.ru/20240611/platezhi-1952041797.html

https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, владимир чистюхин, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), петербургский международный юридический форум, санкции в отношении россии, реакция на санкции