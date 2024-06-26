https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955582999.html

В МИД назвали санкции США против "Касперского" борьбой с конкурентами

В МИД назвали санкции США против "Касперского" борьбой с конкурентами - РИА Новости, 26.06.2024

В МИД назвали санкции США против "Касперского" борьбой с конкурентами

Санкциями против руководства "Лаборатории Касперского" США сводят счеты с конкурентами их IT-сектора, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:16

2024-06-26T14:16

2024-06-26T14:29

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в мире

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мария захарова

лаборатория касперского

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С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Санкциями против руководства "Лаборатории Касперского" США сводят счеты с конкурентами их IT-сектора, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы рассматриваем их как часть противозаконных антироссийских санкционных мер, политики, часть гибридной войны Вашингтона. Однако помимо отработки русофобской линии администрация (президента США Джо) Байдена руководствуется и вполне себе понятными корыстными мотивами. Американцы сводят счеты с теми зарубежными компаниями, которые являются прямыми конкурентами для IT-гигантов Кремниевой долины", - заявила Захарова на своем брифинге.По ее словам, в подобных случаях США прибегают к любой методологии и к недобросовестной конкуренции.Министерство торговли США накануне объявило о введении с 29 сентября полного запрета на использование программного обеспечения "Лаборатории Касперского" американскими потребителями, бездоказательно обвинив российскую компанию в связях военными и спецслужбами.

https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955525865.html

сша

россия

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сша, санкции в отношении россии, в мире, технологии, россия, вашингтон (штат), мария захарова, лаборатория касперского