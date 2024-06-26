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Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии - РИА Новости, 26.06.2024
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14:13 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955581974.html
Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии
Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии - РИА Новости, 26.06.2024
Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии
Постпреды стран ЕС в среду согласовали новый пакет санкций против Белоруссии в связи с ситуацией на Украине, сообщило представительство председательствующей в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:13
2024-06-26T14:13
в мире
белоруссия
евросоюз
санкции ес в отношении белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Постпреды стран ЕС в среду согласовали новый пакет санкций против Белоруссии в связи с ситуацией на Украине, сообщило представительство председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии. "Постоянные представители ЕС достигли принципиального согласия по новому пакету санкций против Белоруссии", - указывается в сообщении председательства в сети X. В нем говорится, что этот пакет усилит ответные меры в связи со СВО, в том числе затрагивает борьбу с обходом санкций.
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в мире, белоруссия, евросоюз, санкции ес в отношении белоруссии
В мире, Белоруссия, Евросоюз, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии

Представительство Бельгии: ЕС согласовал новый пакет санкций против Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Постпреды стран ЕС в среду согласовали новый пакет санкций против Белоруссии в связи с ситуацией на Украине, сообщило представительство председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии.
"Постоянные представители ЕС достигли принципиального согласия по новому пакету санкций против Белоруссии", - указывается в сообщении председательства в сети X.
В нем говорится, что этот пакет усилит ответные меры в связи со СВО, в том числе затрагивает борьбу с обходом санкций.
Брест - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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В миреБелоруссияЕвросоюзСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
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