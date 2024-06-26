https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955581974.html
Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии
Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии - РИА Новости, 26.06.2024
Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии
Постпреды стран ЕС в среду согласовали новый пакет санкций против Белоруссии в связи с ситуацией на Украине, сообщило представительство председательствующей в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:13
2024-06-26T14:13
2024-06-26T14:13
в мире
белоруссия
евросоюз
санкции ес в отношении белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Постпреды стран ЕС в среду согласовали новый пакет санкций против Белоруссии в связи с ситуацией на Украине, сообщило представительство председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии. "Постоянные представители ЕС достигли принципиального согласия по новому пакету санкций против Белоруссии", - указывается в сообщении председательства в сети X. В нем говорится, что этот пакет усилит ответные меры в связи со СВО, в том числе затрагивает борьбу с обходом санкций.
https://ria.ru/20240621/sez-1954458018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, евросоюз, санкции ес в отношении белоруссии
В мире, Белоруссия, Евросоюз, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии
Представительство Бельгии: ЕС согласовал новый пакет санкций против Белоруссии