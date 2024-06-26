https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955581974.html

Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии

Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии - РИА Новости, 26.06.2024

Постпреды ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии

Постпреды стран ЕС в среду согласовали новый пакет санкций против Белоруссии в связи с ситуацией на Украине, сообщило представительство председательствующей в... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:13

2024-06-26T14:13

2024-06-26T14:13

в мире

белоруссия

евросоюз

санкции ес в отношении белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Постпреды стран ЕС в среду согласовали новый пакет санкций против Белоруссии в связи с ситуацией на Украине, сообщило представительство председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии. "Постоянные представители ЕС достигли принципиального согласия по новому пакету санкций против Белоруссии", - указывается в сообщении председательства в сети X. В нем говорится, что этот пакет усилит ответные меры в связи со СВО, в том числе затрагивает борьбу с обходом санкций.

https://ria.ru/20240621/sez-1954458018.html

белоруссия

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, евросоюз, санкции ес в отношении белоруссии