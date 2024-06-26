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Байден опасается последствий санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
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11:17 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955525865.html
Байден опасается последствий санкций против России, пишут СМИ
Байден опасается последствий санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
Байден опасается последствий санкций против России, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена в преддверии выборов главы государства опасается, что нефтяные санкции в отношении России, Ирана и Венесуэлы могут... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:17
2024-06-26T11:17
цены на нефть
сша
россия
иран
джо байден
игорь сечин
владимир путин
роснефть
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в преддверии выборов главы государства опасается, что нефтяные санкции в отношении России, Ирана и Венесуэлы могут привести к росту цен на нефть, сообщает газета Wall Street Journal. Газета со ссылкой на источники пишет, что администрация Байдена в преддверии запланированных на ноябрь выборов хочет сохранить стабильные цены на газ, поощряя поступление нефти на мировые рынки, однако, наряду с этим, другим приоритетом страны остается введение жестких мер в отношении России, Ирана и Венесуэлы. "Эта политика привела к более мягким, чем ожидалось, санкциям в отношении крупных производителей нефти", - говорится в материале. Высокопоставленный чиновник из администрации США заявил газете, что президент хотел сделать все возможное, чтобы обеспечить самую низкую цену на заправках для американских потребителей, поскольку это влияет на повседневную жизнь домохозяйств. Бывший руководитель управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США Джон Смит заявил, что США вместе с союзниками вводят санкции "очень-очень аккуратно, чтобы не переборщить и не навредить функционированию западных экономик". Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее заявил, что США в своем стремлении контролировать мировой рынок энергоресурсов используют санкции и другие доступные им инструменты. По его словам, незаконные санкции, введенные США с 2016 года против Венесуэлы, Ирана и России, затронули в общей сложности добычу почти 18 миллионов баррелей нефти в сутки и помогли США захватить значительную долю рынка. В результате такой политики энергоресурсы стали ведущей статьей экспорта США, отметил он. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240626/ssha-1955484145.html
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955136811.html
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иран
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цены на нефть, сша, россия, иран, джо байден, игорь сечин, владимир путин, роснефть
Цены на нефть, США, Россия, Иран, Джо Байден, Игорь Сечин, Владимир Путин, Роснефть
Байден опасается последствий санкций против России, пишут СМИ

WSJ: Байден перед выборами опасается роста цен на нефть из-за санкций против РФ

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в преддверии выборов главы государства опасается, что нефтяные санкции в отношении России, Ирана и Венесуэлы могут привести к росту цен на нефть, сообщает газета Wall Street Journal.
Газета со ссылкой на источники пишет, что администрация Байдена в преддверии запланированных на ноябрь выборов хочет сохранить стабильные цены на газ, поощряя поступление нефти на мировые рынки, однако, наряду с этим, другим приоритетом страны остается введение жестких мер в отношении России, Ирана и Венесуэлы.
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"Эта политика привела к более мягким, чем ожидалось, санкциям в отношении крупных производителей нефти", - говорится в материале.
Высокопоставленный чиновник из администрации США заявил газете, что президент хотел сделать все возможное, чтобы обеспечить самую низкую цену на заправках для американских потребителей, поскольку это влияет на повседневную жизнь домохозяйств.
Бывший руководитель управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США Джон Смит заявил, что США вместе с союзниками вводят санкции "очень-очень аккуратно, чтобы не переборщить и не навредить функционированию западных экономик".
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Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее заявил, что США в своем стремлении контролировать мировой рынок энергоресурсов используют санкции и другие доступные им инструменты. По его словам, незаконные санкции, введенные США с 2016 года против Венесуэлы, Ирана и России, затронули в общей сложности добычу почти 18 миллионов баррелей нефти в сутки и помогли США захватить значительную долю рынка. В результате такой политики энергоресурсы стали ведущей статьей экспорта США, отметил он.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Цены на нефтьСШАРоссияИранДжо БайденИгорь СечинВладимир ПутинРоснефть
 
 
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