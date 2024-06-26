https://ria.ru/20240626/samooborona-1955664536.html

Москалькова оценила идею декриминализации превышения пределов обороны

Москалькова оценила идею декриминализации превышения пределов обороны - РИА Новости, 26.06.2024

Москалькова оценила идею декриминализации превышения пределов обороны

Вопрос декриминализации превышения пределов необходимой обороны при защите собственности заслуживает внимания, заявила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:57

2024-06-26T17:57

2024-06-26T17:57

общество

россия

татьяна москалькова

ярослав нилов

госдума рф

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Вопрос декриминализации превышения пределов необходимой обороны при защите собственности заслуживает внимания, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ранее депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить норму о том, что человек, защищающий себя на территории своего дома, не должен впоследствии доказывать свою невиновность и находиться на скамье подсудимых, документы к инициативе доступны в думской базе данных. "Я думаю, что заслуживает внимания и вопрос декриминализации по формуле "мой дом, моя крепость", когда применяется насилие, в том числе оружие, в отношении лица, проникшего в твой дом, на территорию твоего имущества, твоей собственности. Сегодня это превышение пределов необходимой обороны, человек несет такую ответственность", - сказала Москалькова на сессии "Криминализация и декриминализация – с позиций обеспечения прав человека" на ПМЮФ. Кроме того, она считает, что заслуживает криминализации вопрос, связанный с вовлечением несовершеннолетних к совершению преступлений с использованием цифровых технологий и других технических возможностей. "Мы сталкиваемся с этим часто, к нам обращаются родители и просят отгородить детей от таких негативных явлений", - добавила федеральный омбудсмен. Сейчас по закону законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, в ходе необходимой обороны должен в ограниченном времени оценить степень опасности, степень потенциального вреда, определить намерения нападающего и в целом быть предупредительным к посягающему. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240617/gosduma-1953364457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, татьяна москалькова, ярослав нилов, госдума рф, петербургский международный юридический форум