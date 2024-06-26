https://ria.ru/20240626/samooborona-1955664536.html
Москалькова оценила идею декриминализации превышения пределов обороны
Москалькова оценила идею декриминализации превышения пределов обороны - РИА Новости, 26.06.2024
Москалькова оценила идею декриминализации превышения пределов обороны
Вопрос декриминализации превышения пределов необходимой обороны при защите собственности заслуживает внимания, заявила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:57
2024-06-26T17:57
2024-06-26T17:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Вопрос декриминализации превышения пределов необходимой обороны при защите собственности заслуживает внимания, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ранее депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить норму о том, что человек, защищающий себя на территории своего дома, не должен впоследствии доказывать свою невиновность и находиться на скамье подсудимых, документы к инициативе доступны в думской базе данных. "Я думаю, что заслуживает внимания и вопрос декриминализации по формуле "мой дом, моя крепость", когда применяется насилие, в том числе оружие, в отношении лица, проникшего в твой дом, на территорию твоего имущества, твоей собственности. Сегодня это превышение пределов необходимой обороны, человек несет такую ответственность", - сказала Москалькова на сессии "Криминализация и декриминализация – с позиций обеспечения прав человека" на ПМЮФ. Кроме того, она считает, что заслуживает криминализации вопрос, связанный с вовлечением несовершеннолетних к совершению преступлений с использованием цифровых технологий и других технических возможностей. "Мы сталкиваемся с этим часто, к нам обращаются родители и просят отгородить детей от таких негативных явлений", - добавила федеральный омбудсмен. Сейчас по закону законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, в ходе необходимой обороны должен в ограниченном времени оценить степень опасности, степень потенциального вреда, определить намерения нападающего и в целом быть предупредительным к посягающему. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240617/gosduma-1953364457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна москалькова, ярослав нилов, госдума рф, петербургский международный юридический форум
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Петербургский международный юридический форум
Москалькова оценила идею декриминализации превышения пределов обороны
Москалькова призвала к декриминализации превышения пределов необходимой обороны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Вопрос декриминализации превышения пределов необходимой обороны при защите собственности заслуживает внимания, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить норму о том, что человек, защищающий себя на территории своего дома, не должен впоследствии доказывать свою невиновность и находиться на скамье подсудимых, документы к инициативе доступны в думской базе данных.
"Я думаю, что заслуживает внимания и вопрос декриминализации по формуле "мой дом, моя крепость", когда применяется насилие, в том числе оружие, в отношении лица, проникшего в твой дом, на территорию твоего имущества, твоей собственности. Сегодня это превышение пределов необходимой обороны, человек несет такую ответственность", - сказала Москалькова на сессии "Криминализация и декриминализация – с позиций обеспечения прав человека" на ПМЮФ.
Кроме того, она считает, что заслуживает криминализации вопрос, связанный с вовлечением несовершеннолетних к совершению преступлений с использованием цифровых технологий и других технических возможностей. "Мы сталкиваемся с этим часто, к нам обращаются родители и просят отгородить детей от таких негативных явлений", - добавила федеральный омбудсмен.
Сейчас по закону законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, в ходе необходимой обороны должен в ограниченном времени оценить степень опасности, степень потенциального вреда, определить намерения нападающего и в целом быть предупредительным к посягающему.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.