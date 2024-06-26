В Краснодаре завершили расследование дела об убийстве офицера Ржицкого
СК передал в суд дело об убийстве офицера Ржицкого в Краснодаре
Портрет Станислава Ржицкого в мэрии Краснодара. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Расследование дела об убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого завершено в Краснодаре, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Денисенко, обвиняемого в убийстве по найму бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, незаконном обороте оружия и государственной измене... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Следствие установило, что в октябре 2022 года Денисенко вступил в организованную группу, руководством которой ему было поручено убийство бывшего командира подводной лодки "Краснодар" в связи с его служебной деятельностью. Тот следил за потерпевшим, изучил его распорядок дня, получил от сообщников пистолет с глушителем.
Рано утром 10 июля прошлого года злоумышленник, используя средства конспирации, подкараулил жертву в лесопарковой зоне в парке отдыха и культуры имени 30-летия Победы в краевом центре, где мужчина по утрам совершал пробежки. Выбрав момент, когда вокруг никого не было, обвиняемый произвел не менее 8 выстрелов в Ржицкого, убив его, после чего уехал из Краснодара. Вскоре Денисенко задержали на территории Туапсинского района.