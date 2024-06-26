https://ria.ru/20240626/rzhitskiy-1955573199.html

В Краснодаре завершили расследование дела об убийстве офицера Ржицкого

В Краснодаре завершили расследование дела об убийстве офицера Ржицкого - РИА Новости, 26.06.2024

В Краснодаре завершили расследование дела об убийстве офицера Ржицкого

Расследование дела об убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого завершено в Краснодаре, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:41

2024-06-26T13:41

2024-06-26T14:09

происшествия

краснодар

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Расследование дела об убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого завершено в Краснодаре, сообщается в Telegram-канале СК России."Следственными органами СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Денисенко, обвиняемого в убийстве по найму бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, незаконном обороте оружия и государственной измене... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Следствие установило, что в октябре 2022 года Денисенко вступил в организованную группу, руководством которой ему было поручено убийство бывшего командира подводной лодки "Краснодар" в связи с его служебной деятельностью. Тот следил за потерпевшим, изучил его распорядок дня, получил от сообщников пистолет с глушителем.Рано утром 10 июля прошлого года злоумышленник, используя средства конспирации, подкараулил жертву в лесопарковой зоне в парке отдыха и культуры имени 30-летия Победы в краевом центре, где мужчина по утрам совершал пробежки. Выбрав момент, когда вокруг никого не было, обвиняемый произвел не менее 8 выстрелов в Ржицкого, убив его, после чего уехал из Краснодара. Вскоре Денисенко задержали на территории Туапсинского района.Во время обысков по месту проживания фигуранта были обнаружены авиабилеты, свидетельствующие о его намерении улететь в Швейцарию через Турцию, добавили в СК.

https://ria.ru/20231222/rzhitskiy-1917492568.html

https://ria.ru/20240416/fsb-1940313155.html

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), россия, краснодарский край