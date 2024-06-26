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В Краснодаре завершили расследование дела об убийстве офицера Ржицкого - РИА Новости, 26.06.2024
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13:41 26.06.2024 (обновлено: 14:09 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/rzhitskiy-1955573199.html
В Краснодаре завершили расследование дела об убийстве офицера Ржицкого
В Краснодаре завершили расследование дела об убийстве офицера Ржицкого - РИА Новости, 26.06.2024
В Краснодаре завершили расследование дела об убийстве офицера Ржицкого
Расследование дела об убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого завершено в Краснодаре, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:41
2024-06-26T14:09
происшествия
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Расследование дела об убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого завершено в Краснодаре, сообщается в Telegram-канале СК России."Следственными органами СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Денисенко, обвиняемого в убийстве по найму бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, незаконном обороте оружия и государственной измене... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Следствие установило, что в октябре 2022 года Денисенко вступил в организованную группу, руководством которой ему было поручено убийство бывшего командира подводной лодки "Краснодар" в связи с его служебной деятельностью. Тот следил за потерпевшим, изучил его распорядок дня, получил от сообщников пистолет с глушителем.Рано утром 10 июля прошлого года злоумышленник, используя средства конспирации, подкараулил жертву в лесопарковой зоне в парке отдыха и культуры имени 30-летия Победы в краевом центре, где мужчина по утрам совершал пробежки. Выбрав момент, когда вокруг никого не было, обвиняемый произвел не менее 8 выстрелов в Ржицкого, убив его, после чего уехал из Краснодара. Вскоре Денисенко задержали на территории Туапсинского района.Во время обысков по месту проживания фигуранта были обнаружены авиабилеты, свидетельствующие о его намерении улететь в Швейцарию через Турцию, добавили в СК.
https://ria.ru/20231222/rzhitskiy-1917492568.html
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происшествия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), россия, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Краснодарский край
В Краснодаре завершили расследование дела об убийстве офицера Ржицкого

СК передал в суд дело об убийстве офицера Ржицкого в Краснодаре

© Фото : пресс-служба главы КраснодараПортрет Станислава Ржицкого в мэрии Краснодара
Портрет Станислава Ржицкого в мэрии Краснодара - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : пресс-служба главы Краснодара
Портрет Станислава Ржицкого в мэрии Краснодара. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Расследование дела об убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого завершено в Краснодаре, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Денисенко, обвиняемого в убийстве по найму бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, незаконном обороте оружия и государственной измене... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Следствие установило, что в октябре 2022 года Денисенко вступил в организованную группу, руководством которой ему было поручено убийство бывшего командира подводной лодки "Краснодар" в связи с его служебной деятельностью. Тот следил за потерпевшим, изучил его распорядок дня, получил от сообщников пистолет с глушителем.
Рано утром 10 июля прошлого года злоумышленник, используя средства конспирации, подкараулил жертву в лесопарковой зоне в парке отдыха и культуры имени 30-летия Победы в краевом центре, где мужчина по утрам совершал пробежки. Выбрав момент, когда вокруг никого не было, обвиняемый произвел не менее 8 выстрелов в Ржицкого, убив его, после чего уехал из Краснодара. Вскоре Денисенко задержали на территории Туапсинского района.
Во время обысков по месту проживания фигуранта были обнаружены авиабилеты, свидетельствующие о его намерении улететь в Швейцарию через Турцию, добавили в СК.
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ПроисшествияКраснодарСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКраснодарский край
 
 
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