https://ria.ru/20240626/ryutte-1955566242.html

Нидерландский политик Рютте стал новым генсеком НАТО

Нидерландский политик Рютте стал новым генсеком НАТО - РИА Новости, 26.06.2024

Нидерландский политик Рютте стал новым генсеком НАТО

Нидерландский политик Марк Рютте, который возглавлял правительство Нидерландов на протяжении последних 14 лет, теперь продолжит свою карьеру на международной... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:13

2024-06-26T13:13

2024-06-26T13:16

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ГААГА, 26 июн - РИА Новости. Нидерландский политик Марк Рютте, который возглавлял правительство Нидерландов на протяжении последних 14 лет, теперь продолжит свою карьеру на международной арене в качестве нового генерального секретаря НАТО, сменив на этом посту норвежца Йенса Столтенберга. В среду НАТО утвердила Марка Рютте на пост генерального секретаря альянса. Для назначения на высшую должность НАТО необходимо было получить поддержку от всех 32 стран-членов альянса. Кандидатуру Рютте изначально сразу поддержали крупнейшие игроки – США, Великобритания, Германия и Франция. Однако четыре страны - Турция, Венгрия, Словакия и Румыния – до последнего сомневались. Тем не менее, нидерландскому премьеру удалось получить одобрение Турции: для этого он даже летал в Стамбул на коммерческом рейсе, чтобы убедить президента страны Реджепа Эрдогана изменить свою позицию. Затем он заручился поддержкой Венгрии и Словакии. Как сообщали СМИ, он пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что, если он станет генсеком НАТО, Венгрия будет иметь право отказаться от участия в деятельности альянса за пределами его территории в поддержку Украины. Дело оставалось за Румынией, но и она в конечном итоге тоже согласилась с кандидатурой голландца. Самый долго правящий премьер НидерландовДо нового назначения Рютте выполнял обязанности премьер-министра Нидерландов. Впервые он занял эту должность в 2010 году, когда возглавляемая им на тот момент консервативно-либеральная Народная партия за свободу и демократию (VVD) стала крупнейшей по итогам парламентских выборов в стране. С тех пор под руководством Марка Рютте в Нидерландах были сформированы подряд уже четыре кабмина. Срок его премьерства составил почти 14 лет, что является самым долгим периодом за всю историю Нидерландов. Четвертое правительство Рютте распалось в июле 2023 года из-за миграционного кризиса. Партии, входящие в состав коалиционного правительства, не смогли достичь консенсуса по вопросу мер по сокращению притока соискателей убежища. После провала переговоров премьер-министр подал королю Нидерландов прошение об отставке своего правительства. Позднее он также заявил о своем уходе с поста руководителя Народной партии за свободу и демократию (VVD) и сообщил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пятый срок на досрочных парламентских выборах, которые были назначены на 22 ноября 2023 года. После этого также многие политики из четвертого кабмина объявили о своем уходе, в том числе Вопке Хукстра, который был министром иностранных дел, и Сигрид Кааг, занимавшая должность вице-премьера и министра финансов. Популярность Рютте в Нидерландах на протяжении долгих лет была практически неизменной. За годы работы на посту премьер-министра за ним закрепилось прозвище "тефлоновый Марк", что, по данным СМИ, является отсылкой к его сверхъестественной способности игнорировать кризисы, "пока его политические соперники мечутся". Новые амбицииПосле парламентских выборов в ноябре, а также на протяжении всего периода формирования новой правящей коалиции, который составил около шести месяцев, Рютте продолжал выполнять обязанности премьер-министра Нидерландов. За это время он провел так много международных встреч, что его стали в шутку называть "премьер-министром иностранных дел". Однако о планах голландца по НАТО стало известно не сразу. Долгое время политик утверждал, что он вовсе не так уж и амбициозен. Еще полтора года назад он заявлял, что планирует стать преподавателем. Позднее, в октябре 2023 года, Рютте признал, что его все-таки интересует работа на международной позиции, однако, говоря о НАТО, он тогда выразил мнение, что "лучше бы должность генсека альянса заняла женщина". По данным телеканала NOS, еще несколько лет нидерландского премьера назад не особо интересовала внешняя политика. Однако после катастрофы рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, в которой погибли 196 граждан Нидерландов, он стал больше вовлечен в международные события. А последним толчком стала российская военная операция на Украине. Рютте стал еще больше рьяно придерживаться проевропейских взглядов и усиленно поддерживать НАТО. Кроме того, в ходе его правления Нидерланды оказались в авангарде военной помощи Украине среди европейских стран. "Слишком сосредоточен на ЕС и НАТО"Как отмечал в беседе с РИА Новости голландский журналист, политолог и создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк, Марк Рютте и партия, которой он руководил, последние два года были даже слишком сосредоточены на европейской политике, делах НАТО и помощи Украине. По его словам, еще в прошлом году, когда правые силы подняли вопрос о дальнейшей помощи Киеву в парламенте Нидерландов и лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил о необходимости ее урезать, "Рютте был настолько разгневан, что заявил, что не поедет с таким посланием в Брюссель, а если его заставят - он разгонит всё правительство". Как пишут местные СМИ, в его пользу как кандидата на пост главы военного альянса говорила не только активная военная помощь Украине и многолетний опыт работы в политике, но и хорошие контакты и в ЕС, и за его пределами, а именно – с США, Великобританией и Израилем. Рютте удается ладить практически со всеми, а также поддерживать наработанные связи, многие его описывают как "полезного посредника". Человек с устоявшимися привычкамиПро личную жизнь Марка Рютте наверняка известно только то, что он не женат и не имеет детей. На все вопросы журналистов об этом он отвечал, что у него просто нет времени на отношения. В недавнем интервью политик заявил, что несмотря на новую должность в НАТО, штаб-квартира которого находится в Брюсселе, он будет продолжать жить в Гааге. Также он рассчитывает, что сможет сочетать новую работу с преподаванием. Политик, который по образованию является историком, много лет преподавал обществознание в одной из школ в Гааге раз в неделю во время своего премьерства. Рютте в Нидерландах называют человеком с устоявшимися привычками - много лет он живет в одной и той же квартире в Гааге, давно ездит на одном и то же автомобиле шведской марки Saab, однако в свой офис премьер всегда предпочитал добираться на велосипеде. В свободное время политик любит играть на фортепиано. Также у голландца есть "постоянные адреса" в Гааге, которые известны широкой общественности, где он любит посидеть за чашечкой кофе или поужинать. Так, он водил многих мировых лидеров, в том числе президента Франции Эммануля Макрона, на ужин в свой любимый небольшой ресторан индонезийской кухни. Окружной суд Гааги в середине ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом Окружной суд Гааги признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. МИД РФ с самого начала заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240619/nato-1953862897.html

https://ria.ru/20240620/ryutte-1954400076.html

https://ria.ru/20240308/gensek-1931911522.html

https://ria.ru/20240618/nato-1953790026.html

https://radiosputnik.ru/20240621/nato-1954552565.html

https://ria.ru/20240626/ryutte-1955538105.html

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в мире, нидерланды, украина, россия, марк рютте, сергей лавров, йенс столтенберг, нато, евросоюз