https://ria.ru/20240626/ryutte-1955561655.html

Рютте заявил, что ему предлагали стать генсеком НАТО в 2023 году

Рютте заявил, что ему предлагали стать генсеком НАТО в 2023 году - РИА Новости, 26.06.2024

Рютте заявил, что ему предлагали стать генсеком НАТО в 2023 году

Уходящий в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что к нему уже обращались американцы в январе 2023 года с просьбой стать новым генеральным РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:01

2024-06-26T13:01

2024-06-26T13:01

в мире

нидерланды

марк рютте

йенс столтенберг

нато

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ГААГА, 26 июн - РИА Новости. Уходящий в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что к нему уже обращались американцы в январе 2023 года с просьбой стать новым генеральным секретарем НАТО, но тогда он отказался, передает портал Nu.nl. В среду агентство Франс Пресс сообщило, что НАТО утвердила Рютте следующим генсеком альянса. Как сообщил Рютте в своем последнем выступлении в качестве премьера в Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов, предложение возглавить НАТО поступило ему в 2023 году от американцев. Он его отклонил, поскольку, по его мнению, это привело бы к новым выборам в Нидерландах. Однако после падения правительства в июле 2023 года он вновь задумался об этом. В сентябре 2023 года, как рассказал Рютте, у него "снова состоялся контакт, чтобы выяснить, может ли это назначение быть хорошей идеей", не раскрыв, кто выступил инициатором этого разговора. Как пишет портал, премьер Нидерландов долгое время утверждал, что после завершения политической карьеры он хотел бы преподавать. Однако в октябре Рюте впервые публично заявил, что заинтересован в работе на высшей должности в НАТО. Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем - еще на год. Его полномочия истекают 1 октября 2024 года.

https://radiosputnik.ru/20240622/ryutte-1954741183.html

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в мире, нидерланды, марк рютте, йенс столтенберг, нато