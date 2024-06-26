https://ria.ru/20240626/ryabkov-1955659489.html
Рябков заявил о появлении нового феномена гибридной агрессии
Рябков заявил о появлении нового феномена гибридной агрессии - РИА Новости, 26.06.2024
Рябков заявил о появлении нового феномена гибридной агрессии
В последнее время в сфере международных отношений появился новый феномен агрессии, которая перестала быть только военным инструментом, заявил в среду замглавы... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:42
2024-06-26T17:42
2024-06-26T17:56
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В последнее время в сфере международных отношений появился новый феномен агрессии, которая перестала быть только военным инструментом, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в ходе международной школы ПИР-Центра.В своем выступлении Рябков обратил внимание на то, что страны, которые проводят "национально ориентированную внутреннюю и внешнюю политику, подвергаются разноплановому давлению Запада"."Против них ведется агрессивная гибридная война сразу на нескольких направлениях. В частности, геополитическая агрессия выражается в провоцировании конфликтов, военно-политическом давлении, попытках принудительной смены государственной или национальной идентичности. Экономическая агрессия проявляется в санкциях, злоупотреблениях торговыми и финансовыми инструментами. Очевидный элемент давления на неугодных – информационная агрессия, когда какая-либо страна или народ демонизируется в СМИ и в целом в медиа-пространстве, представляется в качестве врага и причины чуть ли не всех возможных бед или проблем", - сказал Рябков, текст его выступления опубликован на сайте ПИР-Центра.По его словам, еще одна составляющая гибридной агрессии – "насаждение ценностной парадигмы неолиберализма как безальтернативной и "отмена" традиционных ценностей - это можно назвать идеологической агрессией"."Наверное, можно сказать, что мы имеем дело с новым феноменом в международных отношениях, когда агрессия перестает быть только военным инструментом и приобретает иные измерения", - подчеркнул замминистра.При этом он отметил, что Россия остается открытой для диалога со странами Запада, но только если "там откажутся от враждебного курса и проявят готовность выстраивать отношения на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов"."Пока мы этого не наблюдаем. Поэтому Россия продолжит добиваться достижения целей специальной военной операции, будет давать соразмерный ответ на недружественные выпады в свой адрес и, одновременно с этим, будет развивать сотрудничество с большинством стран мира, не отказавшихся от принципов мирного сосуществования и взаимовыгодного взаимодействия на основе международного права", - заключил Рябков.
https://ria.ru/20240619/ryabkov-1954008232.html
https://ria.ru/20240625/ryabkov-1955420717.html
https://ria.ru/20240228/ssha-1930041032.html
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россия, сергей рябков, в мире
Россия, Сергей Рябков, В мире
Рябков заявил о появлении нового феномена гибридной агрессии
Рябков: агрессия в мировых отношениях перестала быть только военным инструментом
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В последнее время в сфере международных отношений появился новый феномен агрессии, которая перестала быть только военным инструментом, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в ходе международной школы ПИР-Центра.
В своем выступлении Рябков обратил внимание на то, что страны, которые проводят "национально ориентированную внутреннюю и внешнюю политику, подвергаются разноплановому давлению Запада".
"Против них ведется агрессивная гибридная война сразу на нескольких направлениях. В частности, геополитическая агрессия выражается в провоцировании конфликтов, военно-политическом давлении, попытках принудительной смены государственной или национальной идентичности. Экономическая агрессия проявляется в санкциях, злоупотреблениях торговыми и финансовыми инструментами. Очевидный элемент давления на неугодных – информационная агрессия, когда какая-либо страна или народ демонизируется в СМИ и в целом в медиа-пространстве, представляется в качестве врага и причины чуть ли не всех возможных бед или проблем", - сказал Рябков, текст его выступления опубликован на сайте ПИР-Центра.
По его словам, еще одна составляющая гибридной агрессии – "насаждение ценностной парадигмы неолиберализма как безальтернативной и "отмена" традиционных ценностей - это можно назвать идеологической агрессией".
"Наверное, можно сказать, что мы имеем дело с новым феноменом в международных отношениях, когда агрессия перестает быть только военным инструментом и приобретает иные измерения", - подчеркнул замминистра.
При этом он отметил, что Россия остается открытой для диалога со странами Запада, но только если "там откажутся от враждебного курса и проявят готовность выстраивать отношения на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов".
"Пока мы этого не наблюдаем. Поэтому Россия продолжит добиваться достижения целей специальной военной операции, будет давать соразмерный ответ на недружественные выпады в свой адрес и, одновременно с этим, будет развивать сотрудничество с большинством стран мира, не отказавшихся от принципов мирного сосуществования и взаимовыгодного взаимодействия на основе международного права", - заключил Рябков.