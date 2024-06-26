https://ria.ru/20240626/ryabkov-1955568588.html
Рябков прокомментировал сотрудничество с КНДР и Ираном
Рябков прокомментировал сотрудничество с КНДР и Ираном - РИА Новости, 26.06.2024
Рябков прокомментировал сотрудничество с КНДР и Ираном
Россия, вне зависимости от каких-либо договоренностей с КНДР и Ираном, действует в соответствии с ее обязательствами по Режиму контроля за ракетной технологией, РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:22
2024-06-26T13:22
2024-06-26T13:38
россия
иран
сергей рябков
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия, вне зависимости от каких-либо договоренностей с КНДР и Ираном, действует в соответствии с ее обязательствами по Режиму контроля за ракетной технологией, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы безотносительно к тем или иным договоренностям с этими странами действуем в соответствии с теми обязательствами, теми параметрами, которые мы приняли будучи участниками РКРТ", - сказал Рябков, отвечая на вопрос распространяются ли на сотрудничество России с Ираном и КНДР обязательства по режиму контроля за ракетной технологией. "Но РКРТ - не санкционный режим, не юридически обязывающий набор требований, которые нужно выполнять. По большому счету это индикативная форма работы для обеспечения транспаретности и предсказуемости в данной чувствительной сфере. Мы никогда не отклоняемся ни от одного из этих элементов, в том числе когда выстраиваем свое сотрудничество с разными странами", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20240227/tekhnologii-1929670822.html
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россия, иран, сергей рябков
Россия, Иран, Сергей Рябков
Рябков прокомментировал сотрудничество с КНДР и Ираном
Замглавы МИД Рябков: Россия действует в соответствии с обязательствами по РКРТ