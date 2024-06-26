https://ria.ru/20240626/rozysk-1955643720.html
Экс-главу группы ГАЗ Эрика Эберхардсона объявили в розыск
Экс-главу группы ГАЗ Эрика Эберхардсона объявили в розыск - РИА Новости, 26.06.2024
Экс-главу группы ГАЗ Эрика Эберхардсона объявили в розыск
МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эрика Эберхардсона, следует из базы ведомства. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:59
2024-06-26T16:59
2024-06-26T17:31
происшествия
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москва
группа газ
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эрика Эберхардсона, следует из базы ведомства. "Эрик Эберхардсон, 28.08.1970. Разыскивается по статье УК", — указано в ориентировке.Согласно картотеке Таганского суда Москвы, куда поступило ходатайство следствия о заочном аресте шведского бизнесмена, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.По версии следствия, Эберхардсон потребовал от потерпевшего деньги под предлогом развития предпринимательской деятельности, а в ответ подписал расписку. Средства швед в итоге не вернул.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, группа газ
Происшествия, Россия, Москва, Группа ГАЗ
Экс-главу группы ГАЗ Эрика Эберхардсона объявили в розыск
МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эрика Эберхардсона
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эрика Эберхардсона, следует из базы ведомства.
"Эрик Эберхардсон, 28.08.1970. Разыскивается по статье УК", — указано в ориентировке.
Согласно картотеке Таганского суда Москвы
, куда поступило ходатайство следствия о заочном аресте шведского бизнесмена, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.
По версии следствия, Эберхардсон потребовал от потерпевшего деньги под предлогом развития предпринимательской деятельности, а в ответ подписал расписку. Средства швед в итоге не вернул.
Эберхардсон в 2006-2007 годах был председателем правления группы ГАЗ.