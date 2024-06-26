https://ria.ru/20240626/rozysk-1955643720.html

Экс-главу группы ГАЗ Эрика Эберхардсона объявили в розыск

Экс-главу группы ГАЗ Эрика Эберхардсона объявили в розыск - РИА Новости, 26.06.2024

Экс-главу группы ГАЗ Эрика Эберхардсона объявили в розыск

МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эрика Эберхардсона, следует из базы ведомства. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:59

2024-06-26T16:59

2024-06-26T17:31

происшествия

россия

москва

группа газ

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эрика Эберхардсона, следует из базы ведомства. "Эрик Эберхардсон, 28.08.1970. Разыскивается по статье УК", — указано в ориентировке.Согласно картотеке Таганского суда Москвы, куда поступило ходатайство следствия о заочном аресте шведского бизнесмена, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.По версии следствия, Эберхардсон потребовал от потерпевшего деньги под предлогом развития предпринимательской деятельности, а в ответ подписал расписку. Средства швед в итоге не вернул.

https://ria.ru/20240112/volobuev-1921019436.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, группа газ