Жесткое предупреждение России Западу поразило китайцев
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" осудили США за удар ВСУ по Севастополю.
Россия прямо обвинила США в этом нападении, заявив, что Украина при атаке использовала американские ракеты ATACMS, и что это не останется без ответа.
Россия прямо обвинила США в этом нападении, заявив, что Украина при атаке использовала американские ракеты ATACMS, и что это не останется без ответа.
"Соединенные Штаты, которые поставляли кассетные бомбы и вели разведку, поддерживали Украину в нападениях на простых россиян, а затем возложили всю вину на Киев, когда все пошло не так. Америка – опасная и нечестная страна, которая смеет диктовать, что хорошо и что плохо. Она как муха на стекле! Как же подло и мерзко…" — написал один из комментаторов.
"Коварное поведение правительства США, их политиков и военных по-прежнему доказывают, что те говорят одно, а делают другое. Все, чем они занимаются, – проверяют Россию и Китай на прочность. Только применение Россией тактического ядерного оружия против Америки и других западных стран заставит Соединенные Штаты следить за своими словами и действиями", — поддержал другой.
"Для русских это локальная война, для украинцев – тотальная, для НАТО – прокси-война, а для китайцев – демоверсия Тайваня. Стоит сделать выводы", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Коварное поведение правительства США, их политиков и военных по-прежнему доказывают, что те говорят одно, а делают другое. Все, чем они занимаются, – проверяют Россию и Китай на прочность. Только применение Россией тактического ядерного оружия против Америки и других западных стран заставит Соединенные Штаты следить за своими словами и действиями", — поддержал другой.
"Для русских это локальная война, для украинцев – тотальная, для НАТО – прокси-война, а для китайцев – демоверсия Тайваня. Стоит сделать выводы", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Новости через несколько месяцев be like: йеменские хуситы внезапно откопали в пустыне склад высокотехнологичных ракет", — заключили читатели.
ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили более чем 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.
ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили более чем 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.
В Минобороны России заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за удар, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.
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