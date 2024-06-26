Рейтинг@Mail.ru
Жесткое предупреждение России Западу поразило китайцев - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 26.06.2024 (обновлено: 11:42 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/rossiya-1955506689.html
Жесткое предупреждение России Западу поразило китайцев
Жесткое предупреждение России Западу поразило китайцев - РИА Новости, 26.06.2024
Жесткое предупреждение России Западу поразило китайцев
Читатели китайского издания "Гуанча" осудили США за удар ВСУ по Севастополю.Россия прямо обвинила США в этом нападении, заявив, что Украина при атаке... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:57
2024-06-26T11:42
в мире
россия
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
севастополь
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_4ddc59383903f70e3b86eb55beefc957.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" осудили США за удар ВСУ по Севастополю.Россия прямо обвинила США в этом нападении, заявив, что Украина при атаке использовала американские ракеты ATACMS, и что это не останется без ответа."Соединенные Штаты, которые поставляли кассетные бомбы и вели разведку, поддерживали Украину в нападениях на простых россиян, а затем возложили всю вину на Киев, когда все пошло не так. Америка – опасная и нечестная страна, которая смеет диктовать, что хорошо и что плохо. Она как муха на стекле! Как же подло и мерзко…" — написал один из комментаторов. "Коварное поведение правительства США, их политиков и военных по-прежнему доказывают, что те говорят одно, а делают другое. Все, чем они занимаются, – проверяют Россию и Китай на прочность. Только применение Россией тактического ядерного оружия против Америки и других западных стран заставит Соединенные Штаты следить за своими словами и действиями", — поддержал другой. "Для русских это локальная война, для украинцев – тотальная, для НАТО – прокси-война, а для китайцев – демоверсия Тайваня. Стоит сделать выводы", — поделился мнением еще один из пользователей. "Новости через несколько месяцев be like: йеменские хуситы внезапно откопали в пустыне склад высокотехнологичных ракет", — заключили читатели.ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили более чем 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.В Минобороны России заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за удар, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240626/sammit-1955492366.html
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955521229.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955264485.html
россия
севастополь
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1624a1e621499168cc0e0ce9230a0ca4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, севастополь, сша
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Севастополь, США

Жесткое предупреждение России Западу поразило китайцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" осудили США за удар ВСУ по Севастополю.

Россия прямо обвинила США в этом нападении, заявив, что Украина при атаке использовала американские ракеты ATACMS, и что это не останется без ответа.
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
СМИ: американская делегация оскорбительно высказалась о саммите в Швейцарии
08:47
"Соединенные Штаты, которые поставляли кассетные бомбы и вели разведку, поддерживали Украину в нападениях на простых россиян, а затем возложили всю вину на Киев, когда все пошло не так. Америка – опасная и нечестная страна, которая смеет диктовать, что хорошо и что плохо. Она как муха на стекле! Как же подло и мерзко…" — написал один из комментаторов.

"Коварное поведение правительства США, их политиков и военных по-прежнему доказывают, что те говорят одно, а делают другое. Все, чем они занимаются, – проверяют Россию и Китай на прочность. Только применение Россией тактического ядерного оружия против Америки и других западных стран заставит Соединенные Штаты следить за своими словами и действиями", — поддержал другой.

"Для русских это локальная война, для украинцев – тотальная, для НАТО – прокси-война, а для китайцев – демоверсия Тайваня. Стоит сделать выводы", — поделился мнением еще один из пользователей.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
"По всей линии фронта". Стало известно, что произошло с ВСУ
11:01
"Новости через несколько месяцев be like: йеменские хуситы внезапно откопали в пустыне склад высокотехнологичных ракет", — заключили читатели.

ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили более чем 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.
В Минобороны России заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за удар, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
На Западе сделали заявление из-за удара ВСУ по Севастополю
Вчера, 11:23
 
В миреРоссияВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMSСевастопольСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала