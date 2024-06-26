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Участие в ПМЮФ подтвердили более 80 стран - РИА Новости, 26.06.2024
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11:42 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/roskongress-1955534026.html
Участие в ПМЮФ подтвердили более 80 стран
Участие в ПМЮФ подтвердили более 80 стран - РИА Новости, 26.06.2024
Участие в ПМЮФ подтвердили более 80 стран
Участие в Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) на данный момент подтвердили представители более 80 стран и территорий, сообщил в среду фонд... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:42
2024-06-26T11:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Участие в Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) на данный момент подтвердили представители более 80 стран и территорий, сообщил в среду фонд "Росконгресс". "В настоящее время свое участие в форуме подтвердили свыше 4000 человек из 81 страны и территорий. В условиях современных глобальных вызовов развитие права и укрепление юридического сотрудничества становятся особенно важными, поэтому форум сейчас играет первостепенную роль в поддержке международных отношений и продвижении мировых правовых стандартов", – сказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЮФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении. Петербургский международный юридический форум проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
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россия, антон кобяков, в мире
Россия, Антон Кобяков, В мире
Участие в ПМЮФ подтвердили более 80 стран

"Росконгресс": участие в ПМЮФ подтвердили более 80 стран и территорий

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Участие в Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) на данный момент подтвердили представители более 80 стран и территорий, сообщил в среду фонд "Росконгресс".
«
"В настоящее время свое участие в форуме подтвердили свыше 4000 человек из 81 страны и территорий. В условиях современных глобальных вызовов развитие права и укрепление юридического сотрудничества становятся особенно важными, поэтому форум сейчас играет первостепенную роль в поддержке международных отношений и продвижении мировых правовых стандартов", – сказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЮФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
Петербургский международный юридический форум проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
Участница Петербургского международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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14 июня, 11:44
 
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