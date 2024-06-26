Рейтинг@Mail.ru
Запущенная КНДР ракета упала за пределами Японии, пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/raketa-1955467805.html
Запущенная КНДР ракета упала за пределами Японии, пишут СМИ
Запущенная КНДР ракета упала за пределами Японии, пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
Запущенная КНДР ракета упала за пределами Японии, пишут СМИ
Баллистическая ракета, запущенная КНДР в сторону Японского (Восточного) моря, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T01:01
2024-06-26T01:01
в мире
япония
кндр (северная корея)
министерство обороны японии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820078872_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fcbd7522759327c3e4e9c2f25f21726.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Баллистическая ракета, запущенная КНДР в сторону Японского (Восточного) моря, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источник в японском правительстве. Ранее южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи сообщало, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря. "Министерство обороны Японии сообщило, что рано утром в среду Северная Корея запустила нечто напоминающее баллистическую ракету... Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии", - сообщает телеканал со ссылкой на правительственные источники.
https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html
япония
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820078872_197:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_3e36b685d9a7f7756580671f0ac6f91c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, кндр (северная корея), министерство обороны японии
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея), Министерство обороны Японии
Запущенная КНДР ракета упала за пределами Японии, пишут СМИ

NHK: ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Баллистическая ракета, запущенная КНДР в сторону Японского (Восточного) моря, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источник в японском правительстве.
Ранее южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи сообщало, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря.
"Министерство обороны Японии сообщило, что рано утром в среду Северная Корея запустила нечто напоминающее баллистическую ракету... Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии", - сообщает телеканал со ссылкой на правительственные источники.
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Россия, Китай, Иран и КНДР не справились с ролью, которую им отвели США
30 декабря 2022, 08:00
 
В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)Министерство обороны Японии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала