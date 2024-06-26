https://ria.ru/20240626/raketa-1955467805.html

Запущенная КНДР ракета упала за пределами Японии, пишут СМИ

Запущенная КНДР ракета упала за пределами Японии, пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2024

Запущенная КНДР ракета упала за пределами Японии, пишут СМИ

Баллистическая ракета, запущенная КНДР в сторону Японского (Восточного) моря, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T01:01

2024-06-26T01:01

2024-06-26T01:01

в мире

япония

кндр (северная корея)

министерство обороны японии

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Баллистическая ракета, запущенная КНДР в сторону Японского (Восточного) моря, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источник в японском правительстве. Ранее южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи сообщало, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря. "Министерство обороны Японии сообщило, что рано утром в среду Северная Корея запустила нечто напоминающее баллистическую ракету... Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии", - сообщает телеканал со ссылкой на правительственные источники.

https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html

япония

кндр (северная корея)

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в мире, япония, кндр (северная корея), министерство обороны японии