https://ria.ru/20240626/raketa-1955467805.html
Запущенная КНДР ракета упала за пределами Японии, пишут СМИ
Запущенная КНДР ракета упала за пределами Японии, пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
Запущенная КНДР ракета упала за пределами Японии, пишут СМИ
Баллистическая ракета, запущенная КНДР в сторону Японского (Восточного) моря, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T01:01
2024-06-26T01:01
2024-06-26T01:01
в мире
япония
кндр (северная корея)
министерство обороны японии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820078872_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fcbd7522759327c3e4e9c2f25f21726.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Баллистическая ракета, запущенная КНДР в сторону Японского (Восточного) моря, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источник в японском правительстве. Ранее южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи сообщало, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря. "Министерство обороны Японии сообщило, что рано утром в среду Северная Корея запустила нечто напоминающее баллистическую ракету... Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии", - сообщает телеканал со ссылкой на правительственные источники.
https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html
япония
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820078872_197:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_3e36b685d9a7f7756580671f0ac6f91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, кндр (северная корея), министерство обороны японии
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея), Министерство обороны Японии
Запущенная КНДР ракета упала за пределами Японии, пишут СМИ
NHK: ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии