https://ria.ru/20240626/putin-1955716105.html

Путин высказался об уровне зарплат в судостроительной отрасли

Путин высказался об уровне зарплат в судостроительной отрасли - РИА Новости, 26.06.2024

Путин высказался об уровне зарплат в судостроительной отрасли

Уровень зарплат в судостроительной отрасли достаточно скромный, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения в среду. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T23:10

2024-06-26T23:10

2024-06-26T23:53

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уровень зарплат в судостроительной отрасли достаточно скромный, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения в среду.“Что касается заработной платы, то проверка прокуратуры показывает, что уровень достаточно скромный пока”, - сказал Путин.Президент во время совещания также заметил, что в освоении новых проектов кораблей нужно заблаговременно проводить опытно-конструкторские работы, что позволит существенно сократить сроки проектирования и строительства головных кораблей.“Думаю, что уменьшение типоряда приведет к значительному снижению стоимости”, - заметил Путин.

https://ria.ru/20240626/korablestrenie-1955720453.html

https://ria.ru/20240626/ugrozy-1955717242.html

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владимир путин, россия, экономика