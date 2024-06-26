https://ria.ru/20240626/putin-1955716105.html
Путин высказался об уровне зарплат в судостроительной отрасли
Путин высказался об уровне зарплат в судостроительной отрасли - РИА Новости, 26.06.2024
Путин высказался об уровне зарплат в судостроительной отрасли
Уровень зарплат в судостроительной отрасли достаточно скромный, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения в среду. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:10
2024-06-26T23:10
2024-06-26T23:53
владимир путин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уровень зарплат в судостроительной отрасли достаточно скромный, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения в среду.“Что касается заработной платы, то проверка прокуратуры показывает, что уровень достаточно скромный пока”, - сказал Путин.Президент во время совещания также заметил, что в освоении новых проектов кораблей нужно заблаговременно проводить опытно-конструкторские работы, что позволит существенно сократить сроки проектирования и строительства головных кораблей.“Думаю, что уменьшение типоряда приведет к значительному снижению стоимости”, - заметил Путин.
https://ria.ru/20240626/korablestrenie-1955720453.html
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин высказался об уровне зарплат в судостроительной отрасли
Путин: уровень зарплат в судостроительной отрасли достаточно скромный
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уровень зарплат в судостроительной отрасли достаточно скромный, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения в среду.
“Что касается заработной платы, то проверка прокуратуры показывает, что уровень достаточно скромный пока”, - сказал Путин.
Президент во время совещания также заметил, что в освоении новых проектов кораблей нужно заблаговременно проводить опытно-конструкторские работы, что позволит существенно сократить сроки проектирования и строительства головных кораблей.
“Думаю, что уменьшение типоряда приведет к значительному снижению стоимости”, - заметил Путин.