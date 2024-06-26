https://ria.ru/20240626/putin-1955715753.html
Путин назвал главную задачу для долгосрочного развития кораблестроения
Путин назвал главную задачу для долгосрочного развития кораблестроения - РИА Новости, 26.06.2024
Путин назвал главную задачу для долгосрочного развития кораблестроения
Важнейшей задачей для долгосрочного развития кораблестроения является привлечение профессиональных кадров, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:07
2024-06-26T23:07
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Важнейшей задачей для долгосрочного развития кораблестроения является привлечение профессиональных кадров, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения."Важнейшей задачей для долгосрочного развития судостроения является приток квалифицированных кадров в конструкторские бюро, на верфи и заводы, причем по всей стране. Нужно создать в судостроении действительно привлекательные конкурентные условия труда, включая достойные высокие заработные платы рабочих, инженеров, технического персонала, управленцев. Важно повышать квалификацию, вести переподготовку сотрудников и, конечно, запускать социальные программы для поддержки специалистов и их семей", - сказал Путин.Кроме того, он указал на необходимость создавать привлекательные, конкурентные условия труда, включая достойные, высокие заработные платы рабочих, инженеров, технического персонала, управленцев."Важно повышать квалификацию, вести переподготовку сотрудников и, конечно, запускать социальные программы для поддержки специалистов и их семей", - сказал Путин в среду на совещании по вопросам кораблестроения.Президент назвал это общей задачей государства, предприятий отрасли и системы образования. Он подчеркнул, что приток квалифицированных кадров в конструкторские бюро, на верфи и заводы по всей стране является важнейшей задачей для долгосрочного развития судостроения.
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин назвал главную задачу для долгосрочного развития кораблестроения
Путин: главная задача для кораблестроения — привлечение профессиональных кадров
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Важнейшей задачей для долгосрочного развития кораблестроения является привлечение профессиональных кадров, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения.
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"Важнейшей задачей для долгосрочного развития судостроения является приток квалифицированных кадров в конструкторские бюро, на верфи и заводы, причем по всей стране. Нужно создать в судостроении действительно привлекательные конкурентные условия труда, включая достойные высокие заработные платы рабочих, инженеров, технического персонала, управленцев. Важно повышать квалификацию, вести переподготовку сотрудников и, конечно, запускать социальные программы для поддержки специалистов и их семей", - сказал Путин.
Кроме того, он указал на необходимость создавать привлекательные, конкурентные условия труда, включая достойные, высокие заработные платы рабочих, инженеров, технического персонала, управленцев.
"Важно повышать квалификацию, вести переподготовку сотрудников и, конечно, запускать социальные программы для поддержки специалистов и их семей", - сказал Путин в среду на совещании по вопросам кораблестроения.
Президент назвал это общей задачей государства, предприятий отрасли и системы образования. Он подчеркнул, что приток квалифицированных кадров в конструкторские бюро, на верфи и заводы по всей стране является важнейшей задачей для долгосрочного развития судостроения.