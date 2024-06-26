https://ria.ru/20240626/putin-1955715753.html

Путин назвал главную задачу для долгосрочного развития кораблестроения

Путин назвал главную задачу для долгосрочного развития кораблестроения - РИА Новости, 26.06.2024

Путин назвал главную задачу для долгосрочного развития кораблестроения

Важнейшей задачей для долгосрочного развития кораблестроения является привлечение профессиональных кадров, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T23:07

2024-06-26T23:07

2024-06-26T23:59

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Важнейшей задачей для долгосрочного развития кораблестроения является привлечение профессиональных кадров, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения."Важнейшей задачей для долгосрочного развития судостроения является приток квалифицированных кадров в конструкторские бюро, на верфи и заводы, причем по всей стране. Нужно создать в судостроении действительно привлекательные конкурентные условия труда, включая достойные высокие заработные платы рабочих, инженеров, технического персонала, управленцев. Важно повышать квалификацию, вести переподготовку сотрудников и, конечно, запускать социальные программы для поддержки специалистов и их семей", - сказал Путин.Кроме того, он указал на необходимость создавать привлекательные, конкурентные условия труда, включая достойные, высокие заработные платы рабочих, инженеров, технического персонала, управленцев."Важно повышать квалификацию, вести переподготовку сотрудников и, конечно, запускать социальные программы для поддержки специалистов и их семей", - сказал Путин в среду на совещании по вопросам кораблестроения.Президент назвал это общей задачей государства, предприятий отрасли и системы образования. Он подчеркнул, что приток квалифицированных кадров в конструкторские бюро, на верфи и заводы по всей стране является важнейшей задачей для долгосрочного развития судостроения.

https://ria.ru/20240626/korablestrenie-1955720453.html

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владимир путин, россия, экономика