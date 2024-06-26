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Путин предложил сверить планы в сфере кораблестроения - РИА Новости, 26.06.2024
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23:05 26.06.2024 (обновлено: 23:22 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/putin-1955715534.html
Путин предложил сверить планы в сфере кораблестроения
Путин предложил сверить планы в сфере кораблестроения - РИА Новости, 26.06.2024
Путин предложил сверить планы в сфере кораблестроения
Президент России Владимир Путин предложил сверить планы в сфере кораблестроения. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:05
2024-06-26T23:22
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил сверить планы в сфере кораблестроения."Предлагаю сегодня в целом еще раз сверить планы в сфере кораблестроения, уточнить ключевые принципы работы заказчиков и всех участников строительства и оснащения кораблей", - сказал Путин в среду на совещании по вопросам кораблестроения.
https://ria.ru/20240626/putin-1955716015.html
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин предложил сверить планы в сфере кораблестроения

Президент РФ Путин предложил сверить планы в сфере кораблестроения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил сверить планы в сфере кораблестроения.
"Предлагаю сегодня в целом еще раз сверить планы в сфере кораблестроения, уточнить ключевые принципы работы заказчиков и всех участников строительства и оснащения кораблей", - сказал Путин в среду на совещании по вопросам кораблестроения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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