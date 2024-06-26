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Путин проводит совещание по вопросам кораблестроения - РИА Новости, 26.06.2024
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23:01 26.06.2024 (обновлено: 23:24 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/putin-1955714338.html
Путин проводит совещание по вопросам кораблестроения
Путин проводит совещание по вопросам кораблестроения - РИА Новости, 26.06.2024
Путин проводит совещание по вопросам кораблестроения
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения предложил обсудить ход гособоронзаказа в этой сфере. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:01
2024-06-26T23:24
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения предложил обсудить ход гособоронзаказа в этой сфере."Сегодня обсудим вопросы развития отечественного кораблестроения. Предлагаю рассмотреть ход государственного оборонного заказа в этой сфере, а также долгосрочные системные задачи, которые стоят перед нашим флотом и судостроительной промышленностью", - сказал Путин.Он напомнил, что в основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года обозначены четкие ориентиры: комплексно развивать военно-морской флот России, включая корабельную, авиационную и береговую составляющие, инфраструктуру базирования.Среди других задач в основах госполитики - укрепление позиций российского флота в стратегически важных районах мирового океана, качественное повышение боевого потенциала, добавил президент.
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание по вопросам кораблестроения

Путин на совещании по вопросам кораблестроения поднял тему гособоронзаказа

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время совещания
Президент России Владимир Путин во время совещания - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин во время совещания. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения предложил обсудить ход гособоронзаказа в этой сфере.
"Сегодня обсудим вопросы развития отечественного кораблестроения. Предлагаю рассмотреть ход государственного оборонного заказа в этой сфере, а также долгосрочные системные задачи, которые стоят перед нашим флотом и судостроительной промышленностью", - сказал Путин.
Он напомнил, что в основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года обозначены четкие ориентиры: комплексно развивать военно-морской флот России, включая корабельную, авиационную и береговую составляющие, инфраструктуру базирования.
Среди других задач в основах госполитики - укрепление позиций российского флота в стратегически важных районах мирового океана, качественное повышение боевого потенциала, добавил президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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