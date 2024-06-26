https://ria.ru/20240626/putin-1955714338.html
Путин проводит совещание по вопросам кораблестроения
Путин проводит совещание по вопросам кораблестроения - РИА Новости, 26.06.2024
Путин проводит совещание по вопросам кораблестроения
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения предложил обсудить ход гособоронзаказа в этой сфере. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:01
2024-06-26T23:01
2024-06-26T23:24
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения предложил обсудить ход гособоронзаказа в этой сфере."Сегодня обсудим вопросы развития отечественного кораблестроения. Предлагаю рассмотреть ход государственного оборонного заказа в этой сфере, а также долгосрочные системные задачи, которые стоят перед нашим флотом и судостроительной промышленностью", - сказал Путин.Он напомнил, что в основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года обозначены четкие ориентиры: комплексно развивать военно-морской флот России, включая корабельную, авиационную и береговую составляющие, инфраструктуру базирования.Среди других задач в основах госполитики - укрепление позиций российского флота в стратегически важных районах мирового океана, качественное повышение боевого потенциала, добавил президент.
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание по вопросам кораблестроения
Путин на совещании по вопросам кораблестроения поднял тему гособоронзаказа
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения предложил обсудить ход гособоронзаказа в этой сфере.
"Сегодня обсудим вопросы развития отечественного кораблестроения. Предлагаю рассмотреть ход государственного оборонного заказа в этой сфере, а также долгосрочные системные задачи, которые стоят перед нашим флотом и судостроительной промышленностью", - сказал Путин.
Он напомнил, что в основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года обозначены четкие ориентиры: комплексно развивать военно-морской флот России, включая корабельную, авиационную и береговую составляющие, инфраструктуру базирования.
Среди других задач в основах госполитики - укрепление позиций российского флота в стратегически важных районах мирового океана, качественное повышение боевого потенциала, добавил президент.