https://ria.ru/20240626/putin-1955714338.html

Путин проводит совещание по вопросам кораблестроения

Путин проводит совещание по вопросам кораблестроения - РИА Новости, 26.06.2024

Путин проводит совещание по вопросам кораблестроения

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения предложил обсудить ход гособоронзаказа в этой сфере. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T23:01

2024-06-26T23:01

2024-06-26T23:24

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения предложил обсудить ход гособоронзаказа в этой сфере."Сегодня обсудим вопросы развития отечественного кораблестроения. Предлагаю рассмотреть ход государственного оборонного заказа в этой сфере, а также долгосрочные системные задачи, которые стоят перед нашим флотом и судостроительной промышленностью", - сказал Путин.Он напомнил, что в основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года обозначены четкие ориентиры: комплексно развивать военно-морской флот России, включая корабельную, авиационную и береговую составляющие, инфраструктуру базирования.Среди других задач в основах госполитики - укрепление позиций российского флота в стратегически важных районах мирового океана, качественное повышение боевого потенциала, добавил президент.

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

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безопасность, россия, владимир путин