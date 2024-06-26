https://ria.ru/20240626/putin-1955686716.html

Путину показали макет проекта развития Сергиева Посада

Путину показали макет проекта развития Сергиева Посада - РИА Новости, 26.06.2024

Путину показали макет проекта развития Сергиева Посада

Президенту РФ Владимиру Путину во время его визита в подмосковную Троице-Сергиеву лавру представили макет проекта развития Сергиева Посада, передает... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T19:24

2024-06-26T19:24

2024-06-26T21:47

владимир путин

сергей чемезов

сергий радонежский

сергиев посад

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СЕРГИЕВ ПОСАД, 26 июн - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину во время его визита в подмосковную Троице-Сергиеву лавру представили макет проекта развития Сергиева Посада, передает корреспондент РИА Новости.На презентации макета также присутствовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Ростеха Сергей Чемезов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и секретарь попечительского совета Фонда по сохранению исторического облика и развития города Сергиев Посад Сергей Пахомов в ходе презентации пояснил, что сейчас город и Троице-Сергиева лавра "буквально задыхаются от соседства друг с другом". С одной стороны, в историческом центре сконцентрированы все органы госвласти и учреждений, с другой стороны, для удобства туристов недостаточно инфраструктуры. Он уточнил, что в прошлом году Сергиев Посад посетило около 1,65 миллиона человек."Специалисты дают нам потенциал до пяти миллионов, если будут соответствующие условия", - подчеркнул Пахомов.Он также рассказал об идее создать паломническо-туристический кластер, рассчитанный на пять миллионов туристов в год. Пахомов отметил, что концепция пространственного развития Сергиева Посада была сформулирована с учетом изученного опыта больших и малых мировых духовных центров. Предлагается сосредоточить вокруг Лавры православно-культурные, музейные, исторические пространства, зоны отдыха, которые расскажут туристам как можно больше о православии и его роли в истории России.В представленной презентации к проекту сообщили, например, об идее включить в кластер просторный конгресс-центр, центр православных медиа, офисы международных благотворительных организаций, светский университетский кампус. Историческую часть Сергиева Посада предлагается превратить в большой культурно-заповедный комплекс с благоустроенными территориями, а новый административно-деловой центр города планируется сформировать на компактной территории вне исторической части.Президенту также показали 320-страничную книгу о концепции развития Сергиева Посада - это, по словам Пахомова, "сухая выжимка" результатов той работы, которая была выполнена ведущими российскими урбанистическими и архитектурными бюро.Путин поинтересовался у авторов проекта о дальнейших действиях. Чемезов ответил, что подготовлены все документы и проекты, всё рассчитано, и теперь необходимо финансирование."Потихонечку ищем. Где-то частное, где-то государственное", - сказал он.Путин отметил, что надо определить всё по срокам: "когда, что и сколько стоит".Воробьев, в свою очередь, отметил, что городу нужен "прочный фундамент инфраструктурный": газ, электричество, канализация."И вот это всё по вашим программам - всё и так сегодня делается. Нам не нужны для этого деньги", - сказал губернатор.По его словам, по каждому направлению есть "дорожная карта", и регион будет активно участвовать в финансировании, помимо госпрограмм."То есть по частям входить в каждую из федеральных программ?" - уточнил Путин."Так точно", - ответил Воробьев."Ну, так и надо", - согласился глава государства, посоветовав Воробьеву просто приходить, "когда нужно будет забираться в очередную программу"."Вот именно об этом мы и хотели попросить, Владимир Владимирович", - сказал губернатор."Хорошо. Так и будем делать", - ответил Путин.Путин в среду в подмосковной Троице-Сергиевой лавре поклонился иконе "Святая Троица", которая сейчас установлена на своем историческом месте в иконостасе Троицкого собора, а также мощам преподобного Сергия Радонежского.Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в капсуле будет поддерживаться температурно-влажностный режим.

https://ria.ru/20240626/patriarkh-1955674379.html

https://ria.ru/20240626/putin-1955673514.html

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сергиев посад

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владимир путин, сергей чемезов, сергий радонежский, сергиев посад