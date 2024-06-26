https://ria.ru/20240626/putin-1955648890.html

"Сильная позиция". На Западе сделали важный вывод о Путине и Украине

"Сильная позиция". На Западе сделали важный вывод о Путине и Украине - РИА Новости, 26.06.2024

"Сильная позиция". На Западе сделали важный вывод о Путине и Украине

Президент России Владимир Путин выдвинул Украине жесткие условия для переговоров, так как уверен в победе, считает Il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:14

2024-06-26T17:14

2024-06-26T17:14

в мире

украина

россия

киев

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин выдвинул Украине жесткие условия для переговоров, так как уверен в победе, считает Il Fatto Quotidiano."Итак, российский президент выдвинул достаточно серьезные условия. Почему? Потому что он понимает, что находится в очень сильной позиции", — пишет издание.Так, Киев терпит поражение за поражением, при этом он полностью зависит от западной помощи. Российский лидер же осознает, что в будущем положение ВСУ станет еще хуже — украинцы уже не хотят воевать за свою родину, говорится в статье.Кроме того, ВС России становятся лишь сильнее и постоянно получают новые вооружения, как например, мощную авиабомбу ФАБ-3000, разработанную специально для использования на украинском театре военных действий, подчеркивает IFQ. Более того, могущественные государства выступают против поражения России. Среди них Китай, который НАТО считает своим злейшим врагом, указывается в материале.Президент Владимир Путин ранее рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240626/ukraina-1955528822.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955373199.html

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россия

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, нато, вооруженные силы украины