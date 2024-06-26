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Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго - РИА Новости, 26.06.2024
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15:05 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/putin-1955598361.html
Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго
Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго - РИА Новости, 26.06.2024
Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго
Президент России Владимир Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в России с официальным визитом,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:05
2024-06-26T15:05
россия
республика конго
владимир путин
дени сассу-нгессо
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в России с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать седьмого июня президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в России с официальным визитом. Планируется обсудить перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240625/kongo-1955346933.html
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россия, республика конго, владимир путин, дени сассу-нгессо
Россия, Республика Конго, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо
Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго

Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго Сассу-Нгессо

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в России с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Двадцать седьмого июня президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в России с официальным визитом. Планируется обсудить перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Прибытие президента Конго в Москву - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Прибытие президента Конго в Москву. Прямая трансляция
25 июня, 16:24
 
РоссияРеспублика КонгоВладимир ПутинДени Сассу-Нгессо
 
 
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