https://ria.ru/20240626/putin-1955598361.html

Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго

Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго - РИА Новости, 26.06.2024

Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго

Президент России Владимир Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в России с официальным визитом,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:05

2024-06-26T15:05

2024-06-26T15:05

россия

республика конго

владимир путин

дени сассу-нгессо

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в России с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать седьмого июня президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в России с официальным визитом. Планируется обсудить перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240625/kongo-1955346933.html

россия

республика конго

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россия, республика конго, владимир путин, дени сассу-нгессо