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Депутат призвал проверять железнодорожные пути после ливней
Депутат призвал проверять железнодорожные пути после ливней - РИА Новости, 26.06.2024
Депутат призвал проверять железнодорожные пути после ливней
После ливневых дождей и разливов рек следует отправлять проверочный транспорт, который подтвердит пригодность путей сообщения для использования, заявил первый... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T22:37
2024-06-26T22:37
2024-06-26T22:40
происшествия
дальний восток
арктика
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госдума рф
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. После ливневых дождей и разливов рек следует отправлять проверочный транспорт, который подтвердит пригодность путей сообщения для использования, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов, комментируя ситуацию с поездом, сошедшем с рельсов в Коми. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 "Воркута - Новороссийск" сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы. "После ливневых дождей, разливов рек, чрезвычайных паводков и других природных катаклизмов, прежде чем запускать движение транспорта, следует отправлять проверочный (экспертный) транспорт, который подтвердит пригодность путей сообщения для использования", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что происшествие на железной дороге в Коми должно стать уроком для всех руководителей регионов и ответственных за инфраструктуру. "Необходимо выяснить причину размытия, но уже сейчас ясно, что климат меняется и в России участились тропические ливни, к которым мы не были готовы. Очевидно, что с каждым годом ситуация будет усугубляться, поэтому нужно принимать меры", - добавил депутат.
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Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск
Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей.
2024-06-26T22:37
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происшествия, дальний восток, арктика, россия, госдума рф, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Дальний Восток, Арктика, Россия, Госдума РФ, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Депутат призвал проверять железнодорожные пути после ливней
Депутат ГД Каргинов призвал проверять железнодорожные пути после ливней