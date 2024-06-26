https://ria.ru/20240626/puti-1955713212.html

Депутат призвал проверять железнодорожные пути после ливней

Депутат призвал проверять железнодорожные пути после ливней - РИА Новости, 26.06.2024

Депутат призвал проверять железнодорожные пути после ливней

После ливневых дождей и разливов рек следует отправлять проверочный транспорт, который подтвердит пригодность путей сообщения для использования, заявил первый... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T22:37

2024-06-26T22:37

2024-06-26T22:40

происшествия

дальний восток

арктика

россия

госдума рф

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. После ливневых дождей и разливов рек следует отправлять проверочный транспорт, который подтвердит пригодность путей сообщения для использования, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов, комментируя ситуацию с поездом, сошедшем с рельсов в Коми. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 "Воркута - Новороссийск" сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы. "После ливневых дождей, разливов рек, чрезвычайных паводков и других природных катаклизмов, прежде чем запускать движение транспорта, следует отправлять проверочный (экспертный) транспорт, который подтвердит пригодность путей сообщения для использования", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что происшествие на железной дороге в Коми должно стать уроком для всех руководителей регионов и ответственных за инфраструктуру. "Необходимо выяснить причину размытия, но уже сейчас ясно, что климат меняется и в России участились тропические ливни, к которым мы не были готовы. Очевидно, что с каждым годом ситуация будет усугубляться, поэтому нужно принимать меры", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240626/postradavshie-1955712453.html

дальний восток

арктика

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Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей. 2024-06-26T22:37 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дальний восток, арктика, россия, госдума рф, сход пассажирского поезда с рельс в коми