https://ria.ru/20240626/proizvoditeli-1955539830.html

Московские производители электротехники начали наращивать объемы выпуска

Московские производители электротехники начали наращивать объемы выпуска - РИА Новости, 26.06.2024

Московские производители электротехники начали наращивать объемы выпуска

Предприятия столицы активно развиваются и демонстрируют устойчивый рост при поддержке города уже не первый год, например, за последние пять лет производство... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:00

2024-06-26T12:00

2024-06-26T12:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

сергей акопов (дипломат)

технологии

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Предприятия столицы активно развиваются и демонстрируют устойчивый рост при поддержке города уже не первый год, например, за последние пять лет производство электрооборудования выросло в 7,1 раза, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Электротехническую промышленность столицы сегодня представляют 130 компаний, на которых трудоустроено более 17 тысяч человек. Они выпускают коммуникационное оборудование, компьютеры, вычислительные машины, навигационные, радиолокационные приборы и многое другое. При активной поддержке города предприятия развиваются и не первый год демонстрируют устойчивый рост – по итогам 2023-го производство электрооборудования в Москве выросло более чем в два раза, а за последние пять лет – в 7,1 раза", приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.Так, в 2023 году московский производитель вычислительной техники "РДВ Технолоджи" почти вдвое нарастил выпуск изделий. Предприятие сделало более 113 тысяч единиц продукции, что на 86% превышает показатели 2022 года. Предприятие выпустило около 78 тысяч мониторов, свыше 18 тысяч моноблоков и более 10 тысяч системных блоков. В 2024 году рост производства также сохраняется. Например, по итогам первых месяцев этот показатель вырос почти на 30%.По словам вице-президента компании Сергея Акопова, предприятие предлагает импортозамещающие решения для различных отраслей отечественной экономики. На данный момент продукция компании имеет около 500 записей в Едином реестре Минпромторга. Также расширяет собственное производство, улучшает качество, выстраивает сервис, работает над новыми моделями устройств, создает различные конфигурации реестровых продуктов для госзаказчиков и работает над промышленным дизайном устройств.Он отметил, что кроме того, компания сотрудничает с доверенными российскими разработчиками операционных систем, предлагает готовые решения – программно-аппаратные комплексы, локализованные в РФ.Также московский производитель устройств безналичной оплаты и считывателей карт "Терминальные технологии" нарастил выпуск устройств более чем на 60% в 2023 году. Производитель изготовил около 76,5 тысячи приборов. Компания занимается разработкой и производством валидаторов для городского транспорта, а также POS-терминалами, которые встраиваются в вендинговые аппараты с едой и напитками. Устройства производителя внесены в реестр Минпромторга РФ.Генеральный директор группы компаний Игорь Сухоставский отметил, что свыше 20 лет компания создает уникальные технологии и разрабатывает новые платежные продукты. По итогам 2023 года была увеличена выручку на 75%, а экспорт в дружественные страны – в 2 раза, что подтверждает высокую конкурентоспособность и международное признание валидаторов компании и POS-терминалов.Также в 2023 году столичный завод "Спецкабель" произвел более 15 тысяч соединителей, переходов и кабельных сборок, которые используются при производстве самолетов, космических аппаратов, беспилотных летательных средств и другой техники. Это на 63% превышает показатели 2022 года.Системная поддержка столицы позволяет заводу развиваться, а также осваивать выпуск инновационной продукции и укреплять технологический суверенитет страны. Например, в начале 2024 года предприятие устроило серийный выпуск металлической плетенки для экранирования электрических кабелей, которые являются специальным элементом, применяемым для защиты изделий от механических повреждений и электромагнитных помех. Компоненты устойчивы к агрессивным средам и могут работать в температурном диапазоне от минус 70 до плюс 155 градусов по Цельсию. Период эксплуатация составляет не менее 35 лет.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в Москве открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Предприятия производят разные товары и активно используют инновации.Условия, которые созданы в Москве для бизнеса, позволяют развиваться большим, малым и средним предприятиям, которые могут использовать более 20 мер поддержки, а также субсидии и целевые займы. Также разработан ряд антикризисных инструментов.

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https://ria.ru/20240625/moskva-1955233956.html

https://ria.ru/20240624/moskva-1955009530.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, сергей акопов (дипломат), технологии