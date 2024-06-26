https://ria.ru/20240626/primore-1955681560.html
Реестр для взаимодействия соцбизнеса и застройщиков создадут в Приморье
Реестр для взаимодействия соцбизнеса и застройщиков создадут в Приморье - РИА Новости, 26.06.2024
Реестр для взаимодействия соцбизнеса и застройщиков создадут в Приморье
Заместитель министра экономического развития Приморского края Евгения Чавкина поручила разработать реестр доступных коммерческих помещений в многоквартирных... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:58
2024-06-26T18:58
2024-06-26T18:58
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Заместитель министра экономического развития Приморского края Евгения Чавкина поручила разработать реестр доступных коммерческих помещений в многоквартирных домах, который будет интересен соцбизнесу и застройщикам для строительства частных детских садов, школ, клиник и реализации других общественно важных проектов, сообщает пресс-служба правительства региона. В Приморском крае на круглом столе совместно с застройщиками обсудили вопросы, связанные с имуществом и лицензированием для социального бизнеса, так как социальные предприниматели заявили о потребности в помещениях для частного дошкольного и школьного образования, которые бы соответствовали нормативам и требованиям. По итогам встречи заместитель министра экономического развития поручила разработать реестр доступных коммерческих помещений в многоквартирных домах. Чавкина отметила, что сейчас в Приморье работают около 400 социальных предприятий, более 100 из них работают в сфере образования. И уже сегодня выявлена острая необходимость в помещениях, которые соответствуют нормам, предъявляемым предприятиям в сфере частного дошкольного и школьного образования, которая с течением времени будет только расти. "Наличие социальной инфраструктуры на территории жилых комплексов зачастую является важнейшим фактором при выборе и покупке квартиры, повышает имидж строительной компании и ее конкурентоспособность на рынке недвижимости", – заявила Чавкина, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что необходимо наладить взаимосвязь между представителями двух сфер бизнеса. Для этого создастся специальный реестр, который поможет социальным предпринимателям контактировать с застройщиками и предлагать свои бизнес-инициативы. Ответственность за сопровождение и создание общей системы возьмет на себя Центр инноваций социальной сферы. Поддержка социальных предпринимателей успешно реализуется в регионе благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
https://ria.ru/20240625/biznes-smena-1955422330.html
https://ria.ru/20240624/predprinimateli-1955143505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, приморский край, жилье
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Приморский край, Жилье
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Заместитель министра экономического развития Приморского края Евгения Чавкина поручила разработать реестр доступных коммерческих помещений в многоквартирных домах, который будет интересен соцбизнесу и застройщикам для строительства частных детских садов, школ, клиник и реализации других общественно важных проектов, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Приморском крае на круглом столе совместно с застройщиками обсудили вопросы, связанные с имуществом и лицензированием для социального бизнеса, так как социальные предприниматели заявили о потребности в помещениях для частного дошкольного и школьного образования, которые бы соответствовали нормативам и требованиям.
По итогам встречи заместитель министра экономического развития поручила разработать реестр доступных коммерческих помещений в многоквартирных домах.
Чавкина отметила, что сейчас в Приморье работают около 400 социальных предприятий, более 100 из них работают в сфере образования. И уже сегодня выявлена острая необходимость в помещениях, которые соответствуют нормам, предъявляемым предприятиям в сфере частного дошкольного и школьного образования, которая с течением времени будет только расти.
"Наличие социальной инфраструктуры на территории жилых комплексов зачастую является важнейшим фактором при выборе и покупке квартиры
, повышает имидж строительной компании и ее конкурентоспособность на рынке недвижимости", – заявила Чавкина, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что необходимо наладить взаимосвязь между представителями двух сфер бизнеса. Для этого создастся специальный реестр, который поможет социальным предпринимателям контактировать с застройщиками и предлагать свои бизнес-инициативы. Ответственность за сопровождение и создание общей системы возьмет на себя Центр инноваций социальной сферы.
Поддержка социальных предпринимателей успешно реализуется в регионе благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".