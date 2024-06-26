https://ria.ru/20240626/prestuplenie-1955440549.html

Германия готова пойти на историческое преступление ради России

Германия готова пойти на историческое преступление ради России - РИА Новости, 26.06.2024

Германия готова пойти на историческое преступление ради России

Забавно (и одновременно страшно) видеть, как предупреждения из махровых советских времен о том, что так называемая западная демократия — это глубоко... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T08:00

2024-06-26T08:00

2024-06-26T08:00

аналитика

германия

олаф шольц

россия

джордж оруэлл (эрик артур блэр)

der spiegel

евросоюз

европарламент

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Забавно (и одновременно страшно) видеть, как предупреждения из махровых советских времен о том, что так называемая западная демократия — это глубоко тоталитарный проект, тщательно укутанный в красивые обертки, сбываются до последней запятой прямо на наших глазах. Новости "оттуда" вызывают полное ощущение, что читаешь политические фельетоны в журнале "Крокодил", однако сегодняшняя реальность уже давно переплюнула искренне наивные страшилки советских пропагандистов.Немецкое издание Der Spiegel выкатило пространное интервью с "ливерным канцлером" ФРГ Олафом Шольцем, которое можно смело считать сиквелом к роману "1984" Джорджа Оруэлла.В обычном, а не прекрасном мире в интервью, посвященном катастрофе партии Шольца на выборах в Европарламент, канцлер-лузер должен был бы для приличия посыпать лысеющую голову пеплом, признать свои промахи и ошибки, поклясться в верности своему народу и пообещать, что теперь все будет по-другому: никакой Украины и США, и вообще я не такая, просто жду трамвая.Однако, признав, что поддержка Украины обрушила рейтинг его партии, Шольц просто пожал плечами и на голубом глазу сообщил, что менять свой политический курс не намерен. Да, "не все пошло по плану", но вопрос отказа от поддержки Украины "даже не стоит". Вместо этого Шольц сообщил, что Германия и далее будет идти "курсом благоразумия" (!), а именно — поставки финансовой и военной помощи Киеву будут продолжены (со всеми вытекающими для Германии последствиями).Наверное, это можно было бы хоть как-то понять, если бы снижение рейтинга партии Шольца было случайной флуктуацией, немецкий экономический локомотив вместо запасных путей несся бы на всех парах к мировому лидерству, а веселые бюргеры мучились исключительно из-за огромного выбора сортов баварского.Но нет. Поражение СДПГ и триумф правых и евроскептических партий на выборах даже самые упертые западные СМИ не называют иначе, как "самым худшим результатом за всю историю", "наказанием за войну" и прологом "потрясения всего политического ландшафта Германии". Потрясение это планируется в результате выборов в восточных землях страны, которые пройдут этой осенью, где уже сейчас партия "Альтернатива для Германии" (AfD) лидирует с огромным отрывом. AfD также планирует сформировать в Европарламенте широкую фракцию "Суверенисты", основными позициями которой станут стремление к нормализации отношений с Россией и избавление от гегемонии ЕС и США.Экономика Германии на фоне антироссийских санкций и военных расходов продолжает стагнировать и съеживаться, и если при Ангеле Меркель ФРГ уверенно входила в первую десятку стран по совокупным показателям конкурентоспособности, то сейчас, согласно рейтингу экономической состязательности Швейцарского института, бизнесa IMD Германия "едва вползает в первую тридцатку", а госдолг по итогам 2023 года превысил рекордные 2,4 триллиона евро.Социально-экономическая ситуация в Германии ухудшается с такой скоростью, что ряд крупных немецких политиков стал требовать ухода Шольца, "пока Германия не скатилась окончательно в пропасть". В частности, премьер-министр Баварии призвал Шольца уйти в отставку и объявить досрочные выборы в Германии по примеру соседней Франции, где катастрофа партии Макрона уже привела к досрочным выборам.Однако при всей очевидности партийного и личного краха Шольц уходить не собирается, политику менять не будет, мало того — проукраинский и антироссийский акценты в его риторике только усиливаются.По данным из немецких архивов, среди предков Олафа Шольца — члены НСДАП и военнослужащие гитлеровского вермахта, но никакого Дункана Маклауда там нет.Почему же Шольц ведет себя так, будто он бессмертный?Ответ простой и настораживающий: Шольц считает, что у него есть хорошая "крыша" и надежный "план Б".В интервью Der Spiegel "хромой" немецкий канцлер оговорился, что "угнетающая" ситуация со стремительным ростом популярности AfD связана с тем, что на востоке Германии "есть много граждан, которые не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину", но что возможного участия "Альтернативы для Германии" в формировании земельных правительств "не случится", потому что "остальные партии этого не допустят".Параллельно с этой оговоркой из кулуаров Европарламента дошла информация, что еврочиновники вкупе с правительством Германии работают над тем, чтобы признать миллионы "неправильных" немцев вне закона и сохранить в ФРГ власть ставленников ЕС и США.План такой: для начала объявить всех, кто не поддерживает войну, "агентами Путина" (!) и врагами государства. Шаг второй: официально лишить данную категорию граждан права голоса и ограничить их конституционные свободы. Шаг третий: запретить "неправильные" партии вроде AfD и "Союза Сары Вагенкнехт".Если вы думаете, что это высокотемпературный бред кремлевских пропагандистов, то советуем ознакомиться с открытыми данными, согласно которым представители Христианско-демократического союза (ХДС) рука об руку с "Зелеными" русофобки Бербок уже начали работу над запретом AfD и ССВ: депутат от ХДС Марко Вандервиц заявил, что у него достаточно сторонников, чтобы внести в бундестаг предложение о запрете AfD. Как только выйдет решение Высшего административного суда Мюнстера, где с мая рассматривается вопрос о классификации AfD как "подозреваемой правоэкстремистской" организации, инициатива получит ход и поддержку других "правильных" партий.Ситуация прозрачна до боли: Шольц и другие "хромые" главы стран Евросоюза прекрасно понимают, что их рейтинги не позволят им удержать власть честным путем, и поэтому они идут на все, даже на неприкрытое преступление, чтобы обеспечить "законные" условия, при которых они при любых обстоятельствах одержат верх.При этом Шольц и компания свято уверены, что евробюрократы и администрация США закроют глаза на любые беззакония. Помните знаменитую фразу про "нашего сукиного сына"? Они "свои", потому что делают все, что им прикажут, — а значит, хозяин их прикроет.Сейчас приказ хозяина один: уничтожить Россию, чего бы это ни стоило. А если против войны большая часть общества своей страны — тем хуже для него.Для России, конечно, пришествие во власть в ФРГ более адекватных политических сил было бы позитивным (хотя и некритичным) моментом, но если Запад в очередной раз вытрет ноги о свои же красивые ценности, то мы продолжим движение к победе в одиночку.Не в первый раз.

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

https://ria.ru/20240623/bezopasnost-1954814215.html

https://ria.ru/20240625/ultimatum-1955159088.html

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

https://ria.ru/20240620/neft-1954106256.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, германия, олаф шольц, россия, джордж оруэлл (эрик артур блэр), der spiegel, евросоюз, европарламент, сша