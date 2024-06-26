https://ria.ru/20240626/pravo-1955526969.html
Медведев призвал вернуть ценностям права их безусловный авторитет
Медведев призвал вернуть ценностям права их безусловный авторитет - РИА Новости, 26.06.2024
Медведев призвал вернуть ценностям права их безусловный авторитет
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в приветствии участникам Петербургского международного юридического форума указал на необходимость объединить потенциал... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:19
2024-06-26T11:19
2024-06-26T11:19
россия
дмитрий медведев
политика
петербургский международный юридический форум
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в приветствии участникам Петербургского международного юридического форума указал на необходимость объединить потенциал межгосударственных структур, чтобы вернуть ценностям права их безусловный авторитет. "Сегодня наша задача - объединить весь потенциал межгосударственных структур для того, чтобы вернуть ценностям права их безусловный авторитет. Сплотившись, восстановить к ним всеобщее уважение как к наиболее прозрачному и объективному механизм обеспечения безопасности и благополучия человечества", - сказал Медведев в обращении к участникам и гостям форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, политика, петербургский международный юридический форум
Россия, Дмитрий Медведев, Политика, Петербургский международный юридический форум
Медведев призвал вернуть ценностям права их безусловный авторитет
Медведев призвал межгосударственные структуры восстанавливать авторитет права