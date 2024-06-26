https://ria.ru/20240626/pravo-1955526969.html

Медведев призвал вернуть ценностям права их безусловный авторитет

Медведев призвал вернуть ценностям права их безусловный авторитет - РИА Новости, 26.06.2024

Медведев призвал вернуть ценностям права их безусловный авторитет

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в приветствии участникам Петербургского международного юридического форума указал на необходимость объединить потенциал... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:19

2024-06-26T11:19

2024-06-26T11:19

россия

дмитрий медведев

политика

петербургский международный юридический форум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916361018_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_9c9664c0cd551bac92ea723b579997cd.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в приветствии участникам Петербургского международного юридического форума указал на необходимость объединить потенциал межгосударственных структур, чтобы вернуть ценностям права их безусловный авторитет. "Сегодня наша задача - объединить весь потенциал межгосударственных структур для того, чтобы вернуть ценностям права их безусловный авторитет. Сплотившись, восстановить к ним всеобщее уважение как к наиболее прозрачному и объективному механизм обеспечения безопасности и благополучия человечества", - сказал Медведев в обращении к участникам и гостям форума.

https://ria.ru/20240614/pmyuf-1952824017.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, политика, петербургский международный юридический форум