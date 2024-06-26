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Медведев призвал вернуть ценностям права их безусловный авторитет - РИА Новости, 26.06.2024
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11:19 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/pravo-1955526969.html
Медведев призвал вернуть ценностям права их безусловный авторитет
Медведев призвал вернуть ценностям права их безусловный авторитет - РИА Новости, 26.06.2024
Медведев призвал вернуть ценностям права их безусловный авторитет
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в приветствии участникам Петербургского международного юридического форума указал на необходимость объединить потенциал... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:19
2024-06-26T11:19
россия
дмитрий медведев
политика
петербургский международный юридический форум
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в приветствии участникам Петербургского международного юридического форума указал на необходимость объединить потенциал межгосударственных структур, чтобы вернуть ценностям права их безусловный авторитет. "Сегодня наша задача - объединить весь потенциал межгосударственных структур для того, чтобы вернуть ценностям права их безусловный авторитет. Сплотившись, восстановить к ним всеобщее уважение как к наиболее прозрачному и объективному механизм обеспечения безопасности и благополучия человечества", - сказал Медведев в обращении к участникам и гостям форума.
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россия, дмитрий медведев, политика, петербургский международный юридический форум
Россия, Дмитрий Медведев, Политика, Петербургский международный юридический форум
Медведев призвал вернуть ценностям права их безусловный авторитет

Медведев призвал межгосударственные структуры восстанавливать авторитет права

© Сергей ГунеевДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© Сергей Гунеев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в приветствии участникам Петербургского международного юридического форума указал на необходимость объединить потенциал межгосударственных структур, чтобы вернуть ценностям права их безусловный авторитет.
"Сегодня наша задача - объединить весь потенциал межгосударственных структур для того, чтобы вернуть ценностям права их безусловный авторитет. Сплотившись, восстановить к ним всеобщее уважение как к наиболее прозрачному и объективному механизм обеспечения безопасности и благополучия человечества", - сказал Медведев в обращении к участникам и гостям форума.
Участница Петербургского международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Главной темой ПМЮФ станет право как основа глобального равновесия
14 июня, 11:44
 
РоссияДмитрий МедведевПолитикаПетербургский международный юридический форум
 
 
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