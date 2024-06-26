https://ria.ru/20240626/pozor-1955471256.html

"Вершина позора". В Швейцарии сделали неожиданное заявление об Украине

"Вершина позора". В Швейцарии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 26.06.2024

"Вершина позора". В Швейцарии сделали неожиданное заявление об Украине

Разрешение на реэкспорт швейцарского оружия на Украину сделает Берн стороной конфликта, заявил депутат Национального совета от Швейцарской народной партии... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T02:28

2024-06-26T02:28

2024-06-26T10:57

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Разрешение на реэкспорт швейцарского оружия на Украину сделает Берн стороной конфликта, заявил депутат Национального совета от Швейцарской народной партии Альфред Хеер в своей колонке в газете Blick."Вершиной позора швейцарской политики стало решение комитета Национального совета разрешить поставку на Украину швейцарского вооружения, находящегося за рубежом. Таким образом, Швейцария отказывается от своей нейтральной позиции и становится участником конфликта", — отметил он.По мнению Хеера, швейцарское правительство превратилось в проводника интересов Киева, несмотря на огромный потенциал Швейцарии в качестве нейтрального посредника между Россией и Украиной.Депутат обратил внимание, что проводниками проукраинского курса в Берне выступают в первую очередь политики-женщины, включая президента страны Виолу Амерд."Если эти женщины думают, что швейцарское оружие нужно использовать в этом конфликте для убийства людей, которые ничего нам не сделали, и якобы для защиты наших ценностей на Украине, то им логично послать туда своих мужей и сыновей", — предложил Хеер.Ранее комитет по политике безопасности большой палаты парламента Швейцарии предложил разрешить реэкспорт оружия на Украину. Теперь депутаты и сенаторы должны проголосовать по этому предложению, конкретные сроки не указываются.В прошлом декабре в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Берн столкнется с экономическими последствиями, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян. Читайте в Дзен: Германия готова пойти на историческое преступление ради РоссииШеф Пентагона решился. Остин лично позвонил Белоусову и обсудил с ним Украину

https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955398413.html

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