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"Вершина позора". В Швейцарии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 26.06.2024
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02:28 26.06.2024 (обновлено: 10:57 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/pozor-1955471256.html
"Вершина позора". В Швейцарии сделали неожиданное заявление об Украине
"Вершина позора". В Швейцарии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 26.06.2024
"Вершина позора". В Швейцарии сделали неожиданное заявление об Украине
Разрешение на реэкспорт швейцарского оружия на Украину сделает Берн стороной конфликта, заявил депутат Национального совета от Швейцарской народной партии... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T02:28
2024-06-26T10:57
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Разрешение на реэкспорт швейцарского оружия на Украину сделает Берн стороной конфликта, заявил депутат Национального совета от Швейцарской народной партии Альфред Хеер в своей колонке в газете Blick."Вершиной позора швейцарской политики стало решение комитета Национального совета разрешить поставку на Украину швейцарского вооружения, находящегося за рубежом. Таким образом, Швейцария отказывается от своей нейтральной позиции и становится участником конфликта", — отметил он.По мнению Хеера, швейцарское правительство превратилось в проводника интересов Киева, несмотря на огромный потенциал Швейцарии в качестве нейтрального посредника между Россией и Украиной.Депутат обратил внимание, что проводниками проукраинского курса в Берне выступают в первую очередь политики-женщины, включая президента страны Виолу Амерд."Если эти женщины думают, что швейцарское оружие нужно использовать в этом конфликте для убийства людей, которые ничего нам не сделали, и якобы для защиты наших ценностей на Украине, то им логично послать туда своих мужей и сыновей", — предложил Хеер.Ранее комитет по политике безопасности большой палаты парламента Швейцарии предложил разрешить реэкспорт оружия на Украину. Теперь депутаты и сенаторы должны проголосовать по этому предложению, конкретные сроки не указываются.В прошлом декабре в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Берн столкнется с экономическими последствиями, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян. Читайте в Дзен: Германия готова пойти на историческое преступление ради РоссииШеф Пентагона решился. Остин лично позвонил Белоусову и обсудил с ним Украину
https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955398413.html
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в мире, украина, швейцария, россия
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"Вершина позора". В Швейцарии сделали неожиданное заявление об Украине

Хеер: реэкспорт швейцарской техники на Украину сделает Берн стороной конфликта

© AFP 2024 / Fabrice Coffrini Военная база в Швейцарии
Военная база в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AFP 2024 / Fabrice Coffrini
Военная база в Швейцарии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Разрешение на реэкспорт швейцарского оружия на Украину сделает Берн стороной конфликта, заявил депутат Национального совета от Швейцарской народной партии Альфред Хеер в своей колонке в газете Blick.
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"Вершиной позора швейцарской политики стало решение комитета Национального совета разрешить поставку на Украину швейцарского вооружения, находящегося за рубежом. Таким образом, Швейцария отказывается от своей нейтральной позиции и становится участником конфликта", — отметил он.
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По мнению Хеера, швейцарское правительство превратилось в проводника интересов Киева, несмотря на огромный потенциал Швейцарии в качестве нейтрального посредника между Россией и Украиной.
Депутат обратил внимание, что проводниками проукраинского курса в Берне выступают в первую очередь политики-женщины, включая президента страны Виолу Амерд.
"Если эти женщины думают, что швейцарское оружие нужно использовать в этом конфликте для убийства людей, которые ничего нам не сделали, и якобы для защиты наших ценностей на Украине, то им логично послать туда своих мужей и сыновей", — предложил Хеер.
Ранее комитет по политике безопасности большой палаты парламента Швейцарии предложил разрешить реэкспорт оружия на Украину. Теперь депутаты и сенаторы должны проголосовать по этому предложению, конкретные сроки не указываются.
В прошлом декабре в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Берн столкнется с экономическими последствиями, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян.
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