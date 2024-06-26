https://ria.ru/20240626/pozhary-1955501727.html
В России за сутки потушили 57 природных пожаров
В России за сутки потушили 57 природных пожаров - РИА Новости, 26.06.2024
В России за сутки потушили 57 природных пожаров
Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 57 природных пожаров на площади 7 307 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:33
2024-06-26T09:33
2024-06-26T09:33
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 57 природных пожаров на площади 7 307 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25 июня 2024 года в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 57 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 7 307 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 26 июня на территории РФ был 301 лесной пожар на площади 521 264 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовало 128 пожаров на 368 146 гектарах.
https://ria.ru/20240529/pozhary-1949034624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 57 природных пожаров
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 57 природных пожаров