https://ria.ru/20240626/pozhary-1955501727.html

В России за сутки потушили 57 природных пожаров

В России за сутки потушили 57 природных пожаров - РИА Новости, 26.06.2024

В России за сутки потушили 57 природных пожаров

Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 57 природных пожаров на площади 7 307 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:33

2024-06-26T09:33

2024-06-26T09:33

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 57 природных пожаров на площади 7 307 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25 июня 2024 года в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 57 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 7 307 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 26 июня на территории РФ был 301 лесной пожар на площади 521 264 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовало 128 пожаров на 368 146 гектарах.

https://ria.ru/20240529/pozhary-1949034624.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, природные пожары в россии