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В Якутии потушили природные пожары на площади свыше восьми тысяч гектаров - РИА Новости, 26.06.2024
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06:47 26.06.2024 (обновлено: 09:17 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/pozhary-1955484308.html
В Якутии потушили природные пожары на площади свыше восьми тысяч гектаров
В Якутии потушили природные пожары на площади свыше восьми тысяч гектаров - РИА Новости, 26.06.2024
В Якутии потушили природные пожары на площади свыше восьми тысяч гектаров
Природные пожары на общей площади свыше 8 тысяч гектаров потушены за сутки в Якутии, всего здесь горит территория на более чем 596 тысячах гектаров, сообщает... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T06:47
2024-06-26T09:17
происшествия
россия
томпонский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 26 июн - РИА Новости. Природные пожары на общей площади свыше 8 тысяч гектаров потушены за сутки в Якутии, всего здесь горит территория на более чем 596 тысячах гектаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. Ранее сообщалось о том, что в Якутии из-за лесных пожаров действует режим ЧС регионального уровня. "По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действует 170 природных пожаров на общей площади, пройденной огнём, свыше 596 тысяч гектаров. За сутки ликвидировано 19 природных пожаров на общей площади 8834 гектаров. Привлекалось на тушение 1442 человека и 94 единицы техники от всех взаимодействующих структур РСЧС", - рассказали в ГУ МЧС. По данным ведомства, на особом контроле находятся пять природных пожаров. Для защиты села села Сылгы-Ытар Среднеколымского района задействованы пожарные и авиаторы МЧС России, которые работают по северо-западной кромке на расширение просеки. Также в 10-километровой зоне действуют два пожара в Олекминском и по одному в Таттинском, Томпонском районах. В районе поселка Теплый ключ задействована авиация МЧС России. "В целях обнаружения новых очагов природных пожаров применяется многофункциональная БАС Орлан-10 МЧС России в Таттинском районе, а также БАС Phantom-4 МЧС России в Среднеколымском районе", - отметили в пресс-службе. По данным космического мониторинга НЦУКС задымленность наблюдалась в пяти населенных пунктах, на территории Абыйского и Среднеколымского районов. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.
https://ria.ru/20240620/mchs-1954201610.html
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россия
томпонский район
республика саха (якутия)
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происшествия, россия, томпонский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Томпонский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Республика Саха (Якутия)
В Якутии потушили природные пожары на площади свыше восьми тысяч гектаров

В Якутии за сутки потушили природные пожары на площади свыше 8 тысяч гектаров

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета
Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета. Архивное фото
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ЯКУТСК, 26 июн - РИА Новости. Природные пожары на общей площади свыше 8 тысяч гектаров потушены за сутки в Якутии, всего здесь горит территория на более чем 596 тысячах гектаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
Ранее сообщалось о том, что в Якутии из-за лесных пожаров действует режим ЧС регионального уровня.
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"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действует 170 природных пожаров на общей площади, пройденной огнём, свыше 596 тысяч гектаров. За сутки ликвидировано 19 природных пожаров на общей площади 8834 гектаров. Привлекалось на тушение 1442 человека и 94 единицы техники от всех взаимодействующих структур РСЧС", - рассказали в ГУ МЧС.
По данным ведомства, на особом контроле находятся пять природных пожаров. Для защиты села села Сылгы-Ытар Среднеколымского района задействованы пожарные и авиаторы МЧС России, которые работают по северо-западной кромке на расширение просеки. Также в 10-километровой зоне действуют два пожара в Олекминском и по одному в Таттинском, Томпонском районах. В районе поселка Теплый ключ задействована авиация МЧС России.
"В целях обнаружения новых очагов природных пожаров применяется многофункциональная БАС Орлан-10 МЧС России в Таттинском районе, а также БАС Phantom-4 МЧС России в Среднеколымском районе", - отметили в пресс-службе.
По данным космического мониторинга НЦУКС задымленность наблюдалась в пяти населенных пунктах, на территории Абыйского и Среднеколымского районов. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.
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ПроисшествияРоссияТомпонский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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