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Пожар в частном доме в Ростовской области локализовали - РИА Новости, 26.06.2024
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17:49 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/pozhar-1955662200.html
Пожар в частном доме в Ростовской области локализовали
Пожар в частном доме в Ростовской области локализовали - РИА Новости, 26.06.2024
Пожар в частном доме в Ростовской области локализовали
Пожар в частном доме Ростовской области, возникший после взрыва газового баллона, локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:49
2024-06-26T17:49
происшествия
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Пожар в частном доме Ростовской области, возникший после взрыва газового баллона, локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Семикаракорске по адресу Крупская, 18 произошел взрыв бытового баллонного газа. Возник пожар, распространившийся на кровли двух соседних домов. Один человек был госпитализирован с ожогами. В ГУМЧС уточнили, что взрыв газового баллона произошел в частном доме. Эвакуированы были три человека, из них один госпитализирован. "В 17.18 пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. К тушению привлечены 28 человек и девять единиц техники.
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
Пожар в частном доме в Ростовской области локализовали

ГУМЧС РФ: пожар в частном доме в Ростовской области локализовали

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Пожар в частном доме Ростовской области, возникший после взрыва газового баллона, локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Семикаракорске по адресу Крупская, 18 произошел взрыв бытового баллонного газа. Возник пожар, распространившийся на кровли двух соседних домов. Один человек был госпитализирован с ожогами.
В ГУМЧС уточнили, что взрыв газового баллона произошел в частном доме. Эвакуированы были три человека, из них один госпитализирован.
«
"В 17.18 пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - сказал представитель ведомства.
К тушению привлечены 28 человек и девять единиц техники.
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