https://ria.ru/20240626/pozhar-1955662200.html
Пожар в частном доме в Ростовской области локализовали
Пожар в частном доме в Ростовской области локализовали - РИА Новости, 26.06.2024
Пожар в частном доме в Ростовской области локализовали
Пожар в частном доме Ростовской области, возникший после взрыва газового баллона, локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:49
2024-06-26T17:49
2024-06-26T17:49
происшествия
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Пожар в частном доме Ростовской области, возникший после взрыва газового баллона, локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Семикаракорске по адресу Крупская, 18 произошел взрыв бытового баллонного газа. Возник пожар, распространившийся на кровли двух соседних домов. Один человек был госпитализирован с ожогами. В ГУМЧС уточнили, что взрыв газового баллона произошел в частном доме. Эвакуированы были три человека, из них один госпитализирован. "В 17.18 пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. К тушению привлечены 28 человек и девять единиц техники.
https://ria.ru/20240624/pozhar-1955124969.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
Пожар в частном доме в Ростовской области локализовали
ГУМЧС РФ: пожар в частном доме в Ростовской области локализовали