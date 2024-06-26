https://ria.ru/20240626/pozhar-1955662200.html

Пожар в частном доме в Ростовской области локализовали

Пожар в частном доме в Ростовской области локализовали - РИА Новости, 26.06.2024

Пожар в частном доме в Ростовской области локализовали

Пожар в частном доме Ростовской области, возникший после взрыва газового баллона, локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:49

2024-06-26T17:49

2024-06-26T17:49

происшествия

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Пожар в частном доме Ростовской области, возникший после взрыва газового баллона, локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Семикаракорске по адресу Крупская, 18 произошел взрыв бытового баллонного газа. Возник пожар, распространившийся на кровли двух соседних домов. Один человек был госпитализирован с ожогами. В ГУМЧС уточнили, что взрыв газового баллона произошел в частном доме. Эвакуированы были три человека, из них один госпитализирован. "В 17.18 пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. К тушению привлечены 28 человек и девять единиц техники.

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ростовская область

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происшествия, ростовская область, россия