https://ria.ru/20240626/pozhar-1955658314.html

В Ростовской области произошел пожар после взрыва газа

В Ростовской области произошел пожар после взрыва газа - РИА Новости, 26.06.2024

В Ростовской области произошел пожар после взрыва газа

Пожар произошел в Семикаракорске Ростовской области после взрыва бытового баллонного газа, госпитализирован один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:38

2024-06-26T17:38

2024-06-26T17:38

происшествия

ростовская область

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пожар произошел в Семикаракорске Ростовской области после взрыва бытового баллонного газа, госпитализирован один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. "В Семикаракорске по адресу ул. Крупская, 18 произошел взрыв бытового баллонного газа, огонь распространился на кровли двух соседних домов. В тушении пожара на площади 250 квадратных метров задействованы 25 человек и 8 единиц техники. Один человек после взрыва госпитализирован с ожогами", - написал он.

https://ria.ru/20240625/pozhar-1955225181.html

ростовская область

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2024

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происшествия, ростовская область