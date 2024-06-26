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В Ростовской области произошел пожар после взрыва газа - РИА Новости, 26.06.2024
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17:38 26.06.2024
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В Ростовской области произошел пожар после взрыва газа
В Ростовской области произошел пожар после взрыва газа - РИА Новости, 26.06.2024
В Ростовской области произошел пожар после взрыва газа
Пожар произошел в Семикаракорске Ростовской области после взрыва бытового баллонного газа, госпитализирован один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:38
2024-06-26T17:38
происшествия
ростовская область
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пожар произошел в Семикаракорске Ростовской области после взрыва бытового баллонного газа, госпитализирован один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. "В Семикаракорске по адресу ул. Крупская, 18 произошел взрыв бытового баллонного газа, огонь распространился на кровли двух соседних домов. В тушении пожара на площади 250 квадратных метров задействованы 25 человек и 8 единиц техники. Один человек после взрыва госпитализирован с ожогами", - написал он.
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В Ростовской области произошел пожар после взрыва газа

Губернатор Голубев: в Семикаракорске взрыв бытового баллонного газа вызвал пожар

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пожар произошел в Семикаракорске Ростовской области после взрыва бытового баллонного газа, госпитализирован один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«
"В Семикаракорске по адресу ул. Крупская, 18 произошел взрыв бытового баллонного газа, огонь распространился на кровли двух соседних домов. В тушении пожара на площади 250 квадратных метров задействованы 25 человек и 8 единиц техники. Один человек после взрыва госпитализирован с ожогами", - написал он.
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