https://ria.ru/20240626/pozhar-1955622152.html

В Ярославской области загорелся ресторан

В Ярославской области загорелся ресторан - РИА Новости, 26.06.2024

В Ярославской области загорелся ресторан

В ярославском селе Львы загорелся ресторан, пожар локализован на 600 "квадратах", сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:02

2024-06-26T16:02

2024-06-26T16:05

происшествия

коммерческая недвижимость

львов

россия

ярославская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В ярославском селе Львы загорелся ресторан, пожар локализован на 600 "квадратах", сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Ярославской области сотрудники МЧС России локализовали пожар. В селе Львы загорелся ресторан туристического комплекса. Огонь охватил 600 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 24 специалиста и 7 единиц техники.

https://ria.ru/20240215/pozhar-1927495816.html

львов

россия

ярославская область

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2024

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происшествия, коммерческая недвижимость, львов, россия, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)