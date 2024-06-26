Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области загорелся ресторан - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 26.06.2024 (обновлено: 16:05 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/pozhar-1955622152.html
В Ярославской области загорелся ресторан
В Ярославской области загорелся ресторан - РИА Новости, 26.06.2024
В Ярославской области загорелся ресторан
В ярославском селе Львы загорелся ресторан, пожар локализован на 600 "квадратах", сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:02
2024-06-26T16:05
происшествия
коммерческая недвижимость
львов
россия
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955622454_17:0:828:456_1920x0_80_0_0_6a086440ad1eb0b66a75e493e2afdbcf.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В ярославском селе Львы загорелся ресторан, пожар локализован на 600 "квадратах", сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Ярославской области сотрудники МЧС России локализовали пожар. В селе Львы загорелся ресторан туристического комплекса. Огонь охватил 600 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 24 специалиста и 7 единиц техники.
https://ria.ru/20240215/pozhar-1927495816.html
львов
россия
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955622454_118:0:726:456_1920x0_80_0_0_2db0babe68af1325ed5be7ec933fb6e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, коммерческая недвижимость, львов, россия, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Львов, Россия, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославской области загорелся ресторан

В селе Львы загорелся ресторан

© МЧС России/TelegramМесто пожара в ресторане селе Львы Ярославской области. 26 июня 2024
Место пожара в ресторане селе Львы Ярославской области. 26 июня 2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в ресторане селе Львы Ярославской области. 26 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В ярославском селе Львы загорелся ресторан, пожар локализован на 600 "квадратах", сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«
"В Ярославской области сотрудники МЧС России локализовали пожар. В селе Львы загорелся ресторан туристического комплекса. Огонь охватил 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают 24 специалиста и 7 единиц техники.
Пожар на нефтебазе под Курском
Под Курском локализовали пожар на одном из трех резервуаров на нефтебазе
15 февраля, 10:01
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьЛьвовРоссияЯрославская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала