https://ria.ru/20240626/pozhar-1955622152.html
В Ярославской области загорелся ресторан
В Ярославской области загорелся ресторан - РИА Новости, 26.06.2024
В Ярославской области загорелся ресторан
В ярославском селе Львы загорелся ресторан, пожар локализован на 600 "квадратах", сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:02
2024-06-26T16:02
2024-06-26T16:05
происшествия
коммерческая недвижимость
львов
россия
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В ярославском селе Львы загорелся ресторан, пожар локализован на 600 "квадратах", сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Ярославской области сотрудники МЧС России локализовали пожар. В селе Львы загорелся ресторан туристического комплекса. Огонь охватил 600 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 24 специалиста и 7 единиц техники.
https://ria.ru/20240215/pozhar-1927495816.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, львов, россия, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Львов, Россия, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославской области загорелся ресторан
В селе Львы загорелся ресторан