https://ria.ru/20240626/pozhar-1955526688.html

Экс-арендатор заявил, что пожар во Фрязино начался не с его помещения

Экс-арендатор заявил, что пожар во Фрязино начался не с его помещения - РИА Новости, 26.06.2024

Экс-арендатор заявил, что пожар во Фрязино начался не с его помещения

Бывший арендатор здания в подмосковном Фрязино Александр Соловьев заявил РИА Новости, что помещение его фирмы никак не могло быть очагом пожара, поскольку более РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:18

2024-06-26T11:18

2024-06-26T11:22

происшествия

коммерческая недвижимость

фрязино

александр соловьев

следственный комитет россии (ск рф)

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший арендатор здания в подмосковном Фрязино Александр Соловьев заявил РИА Новости, что помещение его фирмы никак не могло быть очагом пожара, поскольку более трех лет там не работает. Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что пожар во Фрязино, предварительно, начался в помещении ООО "Неофуд ГМБХ РУС", которое торгует оборудованием для производства продуктов, напитков и табачных изделий. А по информации источника РИА Новости, пожар начался в цеху по производству световых изделий. "Наша компания не работает с 2021 года, не имеет сотрудников и в здании не находится уже более трех лет… Из новостей и информации от людей из Фрязино мне известно, что пожар начался в цехе производства фонариков на пятом или шестом этаже, огонь и дым быстро пошли вверх и люди с 7-8 этажей не смогли спуститься", - сказал Соловьев. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязине в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших. По данным СК, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО "Исприн", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника.

https://ria.ru/20240624/fryazino-1955178393.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, фрязино, александр соловьев, следственный комитет россии (ск рф), крупный пожар во фрязино