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Экс-арендатор заявил, что пожар во Фрязино начался не с его помещения - РИА Новости, 26.06.2024
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11:18 26.06.2024 (обновлено: 11:22 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/pozhar-1955526688.html
Экс-арендатор заявил, что пожар во Фрязино начался не с его помещения
Экс-арендатор заявил, что пожар во Фрязино начался не с его помещения - РИА Новости, 26.06.2024
Экс-арендатор заявил, что пожар во Фрязино начался не с его помещения
Бывший арендатор здания в подмосковном Фрязино Александр Соловьев заявил РИА Новости, что помещение его фирмы никак не могло быть очагом пожара, поскольку более РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:18
2024-06-26T11:22
происшествия
коммерческая недвижимость
фрязино
александр соловьев
следственный комитет россии (ск рф)
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший арендатор здания в подмосковном Фрязино Александр Соловьев заявил РИА Новости, что помещение его фирмы никак не могло быть очагом пожара, поскольку более трех лет там не работает. Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что пожар во Фрязино, предварительно, начался в помещении ООО "Неофуд ГМБХ РУС", которое торгует оборудованием для производства продуктов, напитков и табачных изделий. А по информации источника РИА Новости, пожар начался в цеху по производству световых изделий. "Наша компания не работает с 2021 года, не имеет сотрудников и в здании не находится уже более трех лет… Из новостей и информации от людей из Фрязино мне известно, что пожар начался в цехе производства фонариков на пятом или шестом этаже, огонь и дым быстро пошли вверх и люди с 7-8 этажей не смогли спуститься", - сказал Соловьев. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязине в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших. По данным СК, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО "Исприн", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника.
https://ria.ru/20240624/fryazino-1955178393.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, фрязино, александр соловьев, следственный комитет россии (ск рф), крупный пожар во фрязино
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Фрязино, Александр Соловьев, Следственный комитет России (СК РФ), Крупный пожар во Фрязино
Экс-арендатор заявил, что пожар во Фрязино начался не с его помещения

Экс-арендатор здания во Фрязино Соловьев: помещение не могло быть очагом пожара

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пожар в подмосковном Фрязино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший арендатор здания в подмосковном Фрязино Александр Соловьев заявил РИА Новости, что помещение его фирмы никак не могло быть очагом пожара, поскольку более трех лет там не работает.
Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что пожар во Фрязино, предварительно, начался в помещении ООО "Неофуд ГМБХ РУС", которое торгует оборудованием для производства продуктов, напитков и табачных изделий. А по информации источника РИА Новости, пожар начался в цеху по производству световых изделий.
«
"Наша компания не работает с 2021 года, не имеет сотрудников и в здании не находится уже более трех лет… Из новостей и информации от людей из Фрязино мне известно, что пожар начался в цехе производства фонариков на пятом или шестом этаже, огонь и дым быстро пошли вверх и люди с 7-8 этажей не смогли спуститься", - сказал Соловьев.
Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязине в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших.
По данным СК, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО "Исприн", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника.
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Арендатор рассказал о состоянии здания во Фрязино и сложностях с УК
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьФрязиноАлександр СоловьевСледственный комитет России (СК РФ)Крупный пожар во Фрязино
 
 
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