https://ria.ru/20240626/pozhar-1955502315.html

Источник рассказал, откуда начался пожар во Фрязино

Источник рассказал, откуда начался пожар во Фрязино - РИА Новости, 26.06.2024

Источник рассказал, откуда начался пожар во Фрязино

Пожар в здании в подмосковном Фрязино начался в цеху по производству световых изделий из-за короткого замыкания в оборудовании, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:34

2024-06-26T09:34

2024-06-26T09:34

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пожар в здании в подмосковном Фрязино начался в цеху по производству световых изделий из-за короткого замыкания в оборудовании, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Если собрать воедино все показания очевидцев и свидетелей, то пожар возник в цеху по производству световых изделий из-за не выключенного оборудования", - сказал он. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязине в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших. По данным СК, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО "Исприн", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника.

https://ria.ru/20240625/turtsiya-1955390472.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), крупный пожар во фрязино