https://ria.ru/20240626/pozhar-1955502315.html
Источник рассказал, откуда начался пожар во Фрязино
Источник рассказал, откуда начался пожар во Фрязино - РИА Новости, 26.06.2024
Источник рассказал, откуда начался пожар во Фрязино
Пожар в здании в подмосковном Фрязино начался в цеху по производству световых изделий из-за короткого замыкания в оборудовании, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:34
2024-06-26T09:34
2024-06-26T09:34
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пожар в здании в подмосковном Фрязино начался в цеху по производству световых изделий из-за короткого замыкания в оборудовании, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Если собрать воедино все показания очевидцев и свидетелей, то пожар возник в цеху по производству световых изделий из-за не выключенного оборудования", - сказал он. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязине в понедельник днем. Возгорание произошло на пятом этаже, после чего огонь быстро распространился внутри помещений. Официально известно о шестерых погибших. По данным СК, причиной гибели людей стало, в том числе, нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По делу об оказании небезопасных услуг задержаны заместитель гендиректора ООО "Исприн", в ведении которой находится здание, а также представитель его собственника.
https://ria.ru/20240625/turtsiya-1955390472.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), крупный пожар во фрязино
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Крупный пожар во Фрязино
Источник рассказал, откуда начался пожар во Фрязино
Пожар во Фрязино начался из-за замыкания в оборудовании в цеху световых изделий