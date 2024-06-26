https://ria.ru/20240626/pozhar-1955491431.html

В сгоревшем здании во Фрязино не было контроля за электропроводкой

В сгоревшем здании во Фрязино не было контроля за электропроводкой - РИА Новости, 26.06.2024

В сгоревшем здании во Фрязино не было контроля за электропроводкой

В сгоревшем здании в подмосковном Фрязино не было контроля за техническим состоянием электропроводки, нарушались требования пожарной безопасности, а также... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T08:39

2024-06-26T08:39

2024-06-26T08:48

происшествия

московская область (подмосковье)

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В сгоревшем здании в подмосковном Фрязино не было контроля за техническим состоянием электропроводки, нарушались требования пожарной безопасности, а также отсутствовали системы сигнализации, оповещения, пожаротушения, сообщает Telegram-канал главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязине в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС России сообщило ближе к 22.00. Официально известно о шестерых погибших. "Установлено, что заместитель генерального директора данной фирмы, вступив в сговор с представителем собственника здания, оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности, при этом получали от них денежные средства за коммунальные услуги, в частности, за электричество, не обеспечив в свою очередь безопасность данных услуг, выразившуюся в отсутствии контроля за техническим состоянием электропроводки и нарушении требований пожарной безопасности помещения", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что по уголовному делу произведены допросы, обыски, осмотры, назначены экспертизы. Устанавливаются иные лица, причастные к трагедии.

https://ria.ru/20240624/pozhar-1954970468.html

https://ria.ru/20240518/pozhar-1946834251.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), крупный пожар во фрязино