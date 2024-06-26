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В сгоревшем здании во Фрязино не было контроля за электропроводкой - РИА Новости, 26.06.2024
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08:39 26.06.2024 (обновлено: 08:48 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/pozhar-1955491431.html
В сгоревшем здании во Фрязино не было контроля за электропроводкой
В сгоревшем здании во Фрязино не было контроля за электропроводкой - РИА Новости, 26.06.2024
В сгоревшем здании во Фрязино не было контроля за электропроводкой
В сгоревшем здании в подмосковном Фрязино не было контроля за техническим состоянием электропроводки, нарушались требования пожарной безопасности, а также... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T08:39
2024-06-26T08:48
происшествия
московская область (подмосковье)
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В сгоревшем здании в подмосковном Фрязино не было контроля за техническим состоянием электропроводки, нарушались требования пожарной безопасности, а также отсутствовали системы сигнализации, оповещения, пожаротушения, сообщает Telegram-канал главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязине в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС России сообщило ближе к 22.00. Официально известно о шестерых погибших. "Установлено, что заместитель генерального директора данной фирмы, вступив в сговор с представителем собственника здания, оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности, при этом получали от них денежные средства за коммунальные услуги, в частности, за электричество, не обеспечив в свою очередь безопасность данных услуг, выразившуюся в отсутствии контроля за техническим состоянием электропроводки и нарушении требований пожарной безопасности помещения", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что по уголовному делу произведены допросы, обыски, осмотры, назначены экспертизы. Устанавливаются иные лица, причастные к трагедии.
https://ria.ru/20240624/pozhar-1954970468.html
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происшествия, московская область (подмосковье), крупный пожар во фрязино
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Крупный пожар во Фрязино
В сгоревшем здании во Фрязино не было контроля за электропроводкой

СК: в сгоревшем здании в подмосковном Фрязино не было контроля электропроводки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар на территории НИИ "Платан"
Пожар на территории НИИ Платан - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пожар на территории НИИ "Платан"
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В сгоревшем здании в подмосковном Фрязино не было контроля за техническим состоянием электропроводки, нарушались требования пожарной безопасности, а также отсутствовали системы сигнализации, оповещения, пожаротушения, сообщает Telegram-канал главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязине в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС России сообщило ближе к 22.00. Официально известно о шестерых погибших.
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«
"Установлено, что заместитель генерального директора данной фирмы, вступив в сговор с представителем собственника здания, оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности, при этом получали от них денежные средства за коммунальные услуги, в частности, за электричество, не обеспечив в свою очередь безопасность данных услуг, выразившуюся в отсутствии контроля за техническим состоянием электропроводки и нарушении требований пожарной безопасности помещения", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по уголовному делу произведены допросы, обыски, осмотры, назначены экспертизы. Устанавливаются иные лица, причастные к трагедии.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Крупный пожар во Фрязино
 
 
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